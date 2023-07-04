Прогноз погоды в Украине 5 июля

Синоптики предупредили о летней жаре завтра
Завтра, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода по всей территории Украины. Однако в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, иногда даже грозы.
Об этом сообщает Укгридрометцентр.
Погода в Украине 5 июля
Следовательно, ночью в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозами. Днем осадки возможны в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при гроз местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в западных областях ночью +13 +18°С, днем +23 +28°С;
- на юге и юго-востоке страны ночью +19 +24°С, днем +31 +36°С;
- на остальной территории Украины ночью +16 +21°С, днем +27 +32°С.
Погода в Киеве 5 июля
Следовательно, в столице ночь будет без осадков. Однако днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +16 +21°С, днем +27 +32°С;
- в Киеве ночью +17 +19°С, днем +28 +30°С.
Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет составлять от +19°С до +25°С.