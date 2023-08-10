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Какую популярную проблему можно решить обычной канцелярской резинкой

10 августа 2023 21:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
От какой популярной проблемы поможет избавить канцелярская резинка – лайфхак
Канцелярские резинки, которыми перевязывают деньги. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие люди сталкиваются с проблемой плохого слива воды в душе, особенно после девушек, которые имеют длинные волосы. Существует много способов того, как можно почистить забитый слив, но следует понимать, как можно сделать так, чтобы он вообще не забивался.

Новини.LIVE объясняет, как можно предотвратить забивание слива с помощью обычной канцелярской резинки.

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Наверняка каждая девушка, имеющая длинные волосы, постоянно оставляет их повсюду, особенно это касается ванной комнаты. После того, как девушка принимает душ, в сливе скапливаются волосы, которые не дают остатку воды сливаться.

Волосы, которые накопились в сливе в душе.
Волосы, которые накопились в сливе в душе. Фото: скриншот с YouTube

Так, существует много методов прочистить этот слив, но не всегда это хочется делать. Поэтому можно предотвратить возникновение такой ситуации с помощью подручных средств. Например, не разрешить сливу забиваться можно с помощью обычной резинки, которой связывают деньги.

Как бороться с забитым сливом обычной канцелярской резинкой?

Обычную резинку, связывающую деньги, можно использовать вместо сеточки, которая задерживает попадание мусора. Чтобы предотвратить забивание слива, нужно резинку положить в слив. Таким образом, она будет задерживать волосы, которые не будут попадать в трубы.

Канцелярские резинки
Канцелярские резинки, которыми можно предотвратить забивание слива в душе. Фото: Pinterest

После принятия душа резинку нужно забрать из слива вместе с волосами, которые там накопились за это время.

Преимущества использования канцелярской резинки

Преимуществом использования этой вещи является отсутствие необходимости ее мытья, ведь этот маленький предмет можно сразу выбросить в мусор после использования. Кроме того, не нужно иметь дело с мокрыми волосами, которые накапливаются после принятия душа в сливе.

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