Як швидко помити вікна

Дівчина миє вікна. Фото: Freepik

Влітку вікна забруднюються через пил і дощі. Є кілька порад, які допоможуть вимити вікна швидко та без розводів.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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В яку погоду краще мити вікна

Планувати миття вікон найкраще в похмуру, але безвітряну погоду. Якщо ви митимете вікна в сонячну погоду, то всі мийні засоби надто швидко висихатимуть. Через це з'являтиметься більше розводів.

Дівчина миє вікно. Фото: Freepik

Поради, як правильно мити вікна

Перш ніж приступити до миття скла, почніть з очищення віконних рам і підвіконня. Найкраще зробити це за допомогою мильного розчину з прального порошку або засобу для миття посуду.

Підручні засоби для миття вікон

Мильний розчин на склі. Фото: Freepik

Оцет

Для розчину на основі оцту достатньо змішати п'ять склянок води та 250 мл оцту. Такий розчин буде чудовим антибактеріальним засобом, він також відлякує комах, які додатково забруднюють вікна. Найзручніше взяти ємність з розпилювачем, а витирати паперовими рушниками або серветкою з м'якої тканини.

Помаранчевий рукавички. Фото: Freepik

Оцет та мийний засіб

Для такого розчину необхідно взяти один літр води та 150 мл оцту. Такий метод допоможе впоратися із сильними забрудненнями. Є нюанс, що після того, як ви нанесете розчин на шибки, його необхідно змити звичайною водою і протерти вікна насухо. Таким чином, не залишається розведень, а чудовий блиск вам забезпечений.

Лимонна кислота

Оскільки запах оцту не всім подобається, його можна замінити на лимонну кислоту, оскільки вона має такі ж властивості.

Жінка миє вікна. Фото: Freepik

Крохмаль

Крохмаль допоможе прибрати пил та бруд, при цьому не залишить розводів. Для мийного розчину на основі крохмалю необхідно використовувати лише одну ложку на один літр води. Найпростіше такий розчин наносити губкою, залишити до висихання, а потім протерти сухою серветкою або паперовими рушниками.

Сіль

Звичайна кухонна сіль чудово справляється із завданням очищення вікон. Для такого розчину знадобиться дві столові ложки солі на склянку води. Для миття вікон за допомогою солі найкраще використовувати ганчірку з мікрофібри.

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