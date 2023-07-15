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Как быстро помыть окна летом

15 июля 2023 06:38
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как быстро помыть окна
Девушка моет окна. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В летнюю пору окна загрязняются из-за пыли и дождей. Есть несколько советов, которые помогут вымыть окна быстро и без разводов. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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В какую погоду лучше мыть окна 

Планировать мытье окон лучше всего в пасмурную, но в безветренную погоду. Если вы будете мыть окна в солнечную погоду, то все моющие средства будут слишком быстро высыхать. Из-за этого будет появляться больше разводов. 

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Девушка моет окно. Фото: Freepik

Советы, как правильно мыть окна 

Прежде чем приступить к тому, чтобы мыть стекла, начните с очищения оконных рам и подоконника. Лучше всего сделать это при помощи мыльного раствора из стирального порошка или средства для мыться посуды. 

Подручные средства для мытья окон 

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Мыльный раствор на стекле. Фото: Freepik

Уксус

Для раствора на основе уксуса достаточно смешать пять стаканов воды и 250 мл уксуса. Такой раствор будет отличным антибактериальным средством, он также отпугивает насекомых, которые дополнительно загрязняют окна. Удобнее всего будет взять емкость с распылителем, а вытирать бумажными полотенцами или салфеткой из мягкой ткани. 

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Оранжевые перчатки. Фото: Freepik

Уксус и моющее средство

Для такого раствора необходимо взять один литр воды и 150 мл уксуса. Такой метод поможет справиться с сильными загрязнениями. Есть нюанс, что после того, как вы нанесете раствор на стекла, его необходимо смыть обычной водой и протереть окна насухо. Таким образом, не остается разводов, а прекрасный блеск вам обеспечен. 

Лимонная кислота

Поскольку запах уксуса не всем нравится, его можно заменить лимонной кислотой, поскольку она имеет такие же свойства. 

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Женщина моет окна. Фото: Freepik

Крахмал

Крахмал поможет убрать пыль и грязь, при этом не оставит разводов. Для моющего раствора на основе крахмала необходимо использовать всего одну ложку на один литр воды. Проще всего такой раствор наносить губкой, оставить до высыхания, а затем протереть сухой салфеткой или бумажными полотенцами. 

Соль

Обычная кухонная соль прекрасно справляется с задачей мыться окон. Для такого раствора понадобится две столовые ложки соли на один стакан воды. Для мытья окон при помощи соли лучше всего использовать тряпку из микрофибры. 

Ранее мы писали про лайфхак на лето, который поможет сохранить свежесть постельного белья на дольше.

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