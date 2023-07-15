Как быстро помыть окна

Девушка моет окна. Фото: Freepik

В летнюю пору окна загрязняются из-за пыли и дождей. Есть несколько советов, которые помогут вымыть окна быстро и без разводов.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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В какую погоду лучше мыть окна

Планировать мытье окон лучше всего в пасмурную, но в безветренную погоду. Если вы будете мыть окна в солнечную погоду, то все моющие средства будут слишком быстро высыхать. Из-за этого будет появляться больше разводов.

Девушка моет окно. Фото: Freepik

Советы, как правильно мыть окна

Прежде чем приступить к тому, чтобы мыть стекла, начните с очищения оконных рам и подоконника. Лучше всего сделать это при помощи мыльного раствора из стирального порошка или средства для мыться посуды.

Подручные средства для мытья окон

Мыльный раствор на стекле. Фото: Freepik

Уксус

Для раствора на основе уксуса достаточно смешать пять стаканов воды и 250 мл уксуса. Такой раствор будет отличным антибактериальным средством, он также отпугивает насекомых, которые дополнительно загрязняют окна. Удобнее всего будет взять емкость с распылителем, а вытирать бумажными полотенцами или салфеткой из мягкой ткани.

Оранжевые перчатки. Фото: Freepik

Уксус и моющее средство

Для такого раствора необходимо взять один литр воды и 150 мл уксуса. Такой метод поможет справиться с сильными загрязнениями. Есть нюанс, что после того, как вы нанесете раствор на стекла, его необходимо смыть обычной водой и протереть окна насухо. Таким образом, не остается разводов, а прекрасный блеск вам обеспечен.

Лимонная кислота

Поскольку запах уксуса не всем нравится, его можно заменить лимонной кислотой, поскольку она имеет такие же свойства.

Женщина моет окна. Фото: Freepik

Крахмал

Крахмал поможет убрать пыль и грязь, при этом не оставит разводов. Для моющего раствора на основе крахмала необходимо использовать всего одну ложку на один литр воды. Проще всего такой раствор наносить губкой, оставить до высыхания, а затем протереть сухой салфеткой или бумажными полотенцами.

Соль

Обычная кухонная соль прекрасно справляется с задачей мыться окон. Для такого раствора понадобится две столовые ложки соли на один стакан воды. Для мытья окон при помощи соли лучше всего использовать тряпку из микрофибры.

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