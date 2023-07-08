Як зберегти свіжість постільної білизни

Дівчина на ліжку. Фото: Freepik

Під час спекотних ночей усі ми потіємо більше, ніж зазвичай. Через це свіжість постільної білизни зберігається не так довго, але є кілька порад, які допоможуть вирішити цю проблему.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Ліжко, це місце розслаблення. Напевно, ви помічали, що сон на свіжій постільній білизні приємніший і міцніший. Це також пов'язано з тим, що коли ми спимо на чистому ліжку, вдихається менше пилу. Постільна білизна по можливості слід міняти кожні два тижні. У разі підвищеного потовиділення краще це робити раз на тиждень.

Лайфхак №1

Для того щоб ваша постільна білизна довше зберігала свою свіжість, спробуйте при пранні покласти в пральну машинку великий шматочок цедри лимона. Це чудовий натуральний спосіб, який також допоможе пом'якшити тканину, як це робить кондиціонер для постільної білизни. Це позитивно впливатиме на якість вашого сну.

Постільна білизна. Фото: Freepik

Лайфхак №2

Перед тим, як поміняти постільну білизну, необхідно почистити матрац. Це можна легко зробити за допомогою пилососу.

Дівчина в ліжку. Фото: Pexels

Фото: Freepik

Далі зробіть розчин соди та ефірних олій. Цю рідину слід розподілити матрацом, щоб він був трохи вологим і швидко високий природним шляхом.

Після того, як матрац повністю висохне, його слід ще раз пройтися поверхнею за допомогою пилососа.

Яку постільну білизну краще вибрати

При виборі постільної білизни, особливо для літнього періоду, віддавайте перевагу лише натуральним тканинам. Вони довше зберігають свою свіжість. Також, коли ви спите на натуральній тканині, організм менше потіє.

Чоловік і жінка в спальні. Фото: Pexels

Фото: Freepik

Слід вибирати щільні тканини, вони довговічніші і добре переносять прання на високих температурах.

Пам'ятайте, що постільну білизну із натуральних тканин краще прати на високій температурі, від 60 до 90 градусів. Таким чином постільна білизна краще відмивається і згодом довше зберігає свою свіжість.

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