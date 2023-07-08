Как сохранить свежесть постельного белья

Девушка на кровати. Фото: Freepik

Во время жарких ночей все мы потеем больше, чем обычно. Из-за этого свежесть постельного белья сохраняется не так долго, но есть несколько советов, которые помогут решить эту проблему.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Кровать, это место расслабления. Наверняка вы замечали, что сон на свежем постельном белье приятнее и крепче. Это также связано с тем, что когда мы спим на чистой постели, вдыхается меньше пыли. Постельное белье по возможности следует менять каждые две недели. В случае повышенного потоотделения, лучше это делать раз в неделю.

Лайфхак № 1

Для того, чтобы ваше постельное белье дольше сохраняло свою свежесть, попробуйте при стирке положить в стиральную машинку большой кусочек цедры лимона. Это прекрасный натуральный способ, который также поможет смягчить ткань, как это делает кондиционер для постельного белья. Это будет положительно влиять на качество вашего сна.

Постельное белье. Фото: Freepik

Лайфхак № 2

Перед тем, как поменять постельное белье необходимо почистить матрас. Это можно легко сделать при помощи пылесоса.

Девушка в кровати. Фото: Pexels

Фото: Freepik

Далее сделайте раствор соды и эфирных масел. Эту жидкость следует распределить по матрасу, чтобы он был немного влажным и быстро высок естественным путем. После того, как матрас полность высохнет, его следует еще раз пройтись по поверхности при помощи пылесоса.

Какое постельное белье лучше выбрать

При выборе постельного белья, особенно для летнего периода, отдавайте предпочтение только натуральным тканям. Они дольше сохраняют свою свежесть. Также, когда вы спите на натуральной ткани, организм меньше потеет.

Мужчина и женщина в спальне. Фото: Pexels

Фото: Freepik

Следует выбирать плотные ткани, они более долговечные и хорошо переносят стирки на высоких температурах.

Помните, что постельное белье из натуральных тканей лучше стирать на высокой температуре, от 60 до 90 градусов. Таким образом постельное белье лучше отстирывается и в последствии дольше сохраняет свою свежесть.

Как очистить стиральную машинку от грязи и накипи, нужно только взять три вещи.