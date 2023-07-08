Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфхаки arrow Лайфхак на лето: как сохранить свежесть постельного белья на дольше arrow

Лайфхак на лето: как сохранить свежесть постельного белья на дольше

8 июля 2023 07:11
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как сохранить свежесть постельного белья
Девушка на кровати. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Во время жарких ночей все мы потеем больше, чем обычно. Из-за этого свежесть постельного белья сохраняется не так долго, но есть несколько советов, которые помогут решить эту проблему. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Читайте также:

Кровать, это место расслабления. Наверняка вы замечали, что сон на свежем постельном белье приятнее и крепче. Это также связано с тем, что когда мы спим на чистой постели, вдыхается меньше пыли. Постельное белье по возможности следует менять каждые две недели. В случае повышенного потоотделения, лучше это делать раз в неделю. 

Лайфхак № 1 

Для того, чтобы ваше постельное белье дольше сохраняло свою свежесть, попробуйте при стирке положить в стиральную машинку большой кусочек цедры лимона. Это прекрасный натуральный способ, который также поможет смягчить ткань, как это делает кондиционер для постельного белья. Это будет положительно влиять на качество вашего сна. 

null
Постельное белье. Фото: Freepik

Лайфхак № 2

Перед тем, как поменять постельное белье необходимо почистить матрас. Это можно легко сделать при помощи пылесоса. 

null
Девушка в кровати. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Далее сделайте раствор соды и эфирных масел. Эту жидкость следует распределить по матрасу, чтобы он был немного влажным и быстро высок естественным путем. После того, как матрас полность высохнет, его следует еще раз пройтись по поверхности при помощи пылесоса. 

Какое постельное белье лучше выбрать

При выборе постельного белья, особенно для летнего периода, отдавайте предпочтение только натуральным тканям. Они дольше сохраняют свою свежесть. Также, когда вы спите на натуральной ткани, организм меньше потеет. 

null
Мужчина и женщина в спальне. Фото: Pexels
Фото: Freepik

Следует выбирать плотные ткани, они более долговечные и хорошо переносят стирки на высоких температурах.

Помните, что постельное белье из натуральных тканей лучше стирать на высокой температуре, от 60 до 90 градусов. Таким образом постельное белье лучше отстирывается и в последствии дольше сохраняет свою свежесть. 

Как очистить стиральную машинку от грязи и накипи, нужно только взять три вещи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз