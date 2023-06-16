Як видалити плями від ягід в домашніх умовах – прості, але дієві способи

Видалення плям від ягід в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Дуже багато людей любить вживати різні ягоди, але є ті, хто цими ягодами може забруднитися та не може потім відіпрати улюблену річ. Тому важливо розуміти, як можна швидко та ефективно відіпрати улюблений одяг від слідів ягоди, щоб він повернув собі ідеальний стан.

Новини.LIVE розповідає, як можна відіпрати свій одяг від плям ягоди.

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Гаряча вода

Щоб відіпрати улюблену річ від плям ягід, можна взяти гарячу воду та полити нею свіжу пляму, завдяки чому вона почне світлішати. Але важливо знати, що залишати одяг в окропі не можна, воду треба лити по натягнутій речі, інакше пляма стане більшою.

Лимонний сік

Щоб скористатися цим способом, потрібно протерти лимонним соком місце плями, після чого пропрасувати свою річ праскою, поклавши на одяг марлю.

Прання речі від плям ягід за допомогою лимонної кислоти. Фото: скріншот з YouTube

Поварена сіль

Щоб очистити одяг від плям за допомогою повареної солі, потрібно густо засипати місце з плямою сіллю та обережно його протерти. Все це треба залишити в такому стані на 20 хвилин, після чого струсити сіль та випрати цю річ.

Лимон

Відмити улюблену річ від плями за допомогою лимону можна, зробивши розчин лимонної кислоти. Для цього потрібно змішати:

одну чайну ложку порошку;

дві чайні ложки оцту;

склянку води.

Цей розчин втерти в плями, залишити на півгодини та попрати одяг.

Видалення плям від ягід лимоном. Фото: скріншот з YouTube

Перекис з нашатирем

Варто змішати перекис з нашатирем в рівній пропорції та нанести його на брудне місце. Потім варто залишити одяг з цим розчином, поки проблема не піде, та прополоскати його в прохолодній воді. Слід знати, що цей спосіб очищує плями від чорної смородини, але для кольорових речей це не підходить.

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