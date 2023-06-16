Как удалить пятна от ягод в домашних условиях – простые, но действенные способы

Удаление пятен от ягод в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Очень многие любят употреблять разные ягоды, но есть те, кто этими ягодами может испачкаться и не может потом отстирать любимую вещь. Поэтому важно понимать, как можно быстро и эффективно отстирать любимую одежду от следов ягоды, чтобы она вернула себе идеальное состояние.

Новини.LIVE рассказывает, как можно отстирать свою одежду от пятен ягоды.

Читайте также:

Эффективные способы, которые помогут вывести пятна от ягод

Горячая вода

Чтобы отстирать любимую вещь от пятен ягод, можно взять горячую воду и полить ею свежее пятно, благодаря чему она станет светлеть. Но важно знать, что оставлять одежду в кипятке нельзя, воду надо лить по натянутой вещи, иначе пятно станет больше.

Лимонный сок

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно протереть лимонным соком пятно, после чего прогладить свою вещь утюгом, положив на одежду марлю.

Стирка вещи от пятен ягод с помощью лимонной кислоты. Фото: скриншот с YouTube

Поваренная соль

Чтобы очистить одежду от пятен с помощью поваренной соли, нужно густо засыпать место с пятном солью и осторожно его протереть. Все это нужно оставить в таком состоянии на 20 минут, после чего встряхнуть соль и постирать эту вещь.

Лимон

Отмыть любимую вещь от пятна с помощью лимона можно, сделав раствор лимонной кислоты. Для этого нужно смешать:

одну чайную ложку порошка;

две чайные ложки уксуса;

стакан воды.

Этот раствор втереть в пятна, оставить на полчаса и постирать одежду.

Удаление пятен от ягод лимоном. Фото: скриншот с YouTube

Перекись с нашатырем

Следует смешать перекись с нашатырем в равной пропорции и нанести ее на грязное место. Затем следует оставить одежду с этим раствором, пока проблема не уйдет, и прополоскать ее в прохладной воде. Следует знать, что этот способ очищает пятна от черной смородины, но для цветных вещей это не подходит.

Напомним, мы писали о том, как можно очистить стиральную машину от грязи и накипи.

Раньше мы рассказывали о том, как осторожно удалить пыль с поверхности телевизора.

Также мы сообщали о том, как приготовить эффективное средство для мытья кухни.