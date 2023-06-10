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Як правильно обрати черешню, щоб не отруїтися: корисні поради

10 червня 2023 06:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як правильно обрати черешню — корисні лайфхаки
Вибір смачної черешні на ринку. Фото: УНІАН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, що багато людей любить відкривати сезон черешень влітку, але не всі розуміють, що потрібно знати при покупці цієї ягоди. Ми розповідаємо, як правильно обрати черешню, що потрібно знати при виборі тієї самої та чи потрібно її куштувати під час покупки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно вибрати смачну черешню.

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Черешня має бути свіжою та натуральною, але її рівень солодкості залежить від сорту. Варто розуміти, що темний сорт черешні в більшості випадках солодший за білий. Тому варто знати, як правильно обирати черешню та що треба розуміти при покупці.

Як обрати смачну черешню?

Зовнішній вигляд

Слід знати, що ззовні шкірка черешні повинна блищати та не мати якихось недоліків. Якщо на шкірці є гнилі місця, скоріш за все, вона вже не свіжа, а якщо шкірка м’яка та тьмяна, це означає, що ягода вже переспіла та також вже давно була зірвана.

Черешня
Черешня, яка ззовні повинна бути ідеальною. Фото: Pexels

Аромат

Ця літня ягода повинна приємно пахнути, не мати аромату бродіння та гнилі. В іншому випадку, якщо такий аромат є, це означає, що черешня почала псуватися.

Вигляд плодоніжки

Якщо "хвостик" черешні засох, це означає, що її вже давно зірвали, але якщо в ягоди зовсім немає плодоніжки, значить в ній можуть бути мікроби.

Черешня
Черешня, яка повинна мати гарні плодоніжки. Фото: Pexels

Також особливу увагу потрібно звернути на улоговинку, яка знаходиться біля плодоніжки. Слід перевірити, чи не має улоговинка білого нальоту, який свідчить про обробку отрутохімікатами.

Якщо ви скуштували цю черешню, в роті може з’явитися неприємне пощипування, тобто, цією ягодою можна з легкістю отруїтися.

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