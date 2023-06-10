Как правильно выбрать черешню — полезные лайфхаки

Выбор вкусной черешни на рынке. Фото: УНИАН

Не секрет, что многие любят открывать сезон черешень летом, но не все понимают, что нужно знать при покупке этой ягоды. Мы рассказываем, как правильно выбрать черешню, что нужно знать при выборе той самой и нужно ли ее пробовать при покупке.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать вкусную черешню.

Читайте также:

Какая черешня имеет самый лучший вкус?

Черешня должна быть свежей и натуральной, но уровень сладости зависит от сорта. Следует понимать, что темный сорт черешни в большинстве случаях слаще белого. Поэтому следует знать, как правильно выбирать черешню и что нужно понимать при покупке.

Как выбрать вкусную черешню?

Внешний вид

Следует знать, что снаружи кожура черешни должна блестеть и не иметь каких—либо недостатков. Если на кожуре есть гнилые места, скорее всего, она уже не свежая, а если кожица мягкая и тусклая, значит, ягода уже перезрела и уже давно была сорвана.

Черешня, которая внешне должна быть идеальной. Фото: Pexels

Аромат

Эта летняя ягода должна приятно пахнуть, не иметь аромат брожения и гнили. В противном случае, если такой аромат есть, это означает, что черешня начала портиться.

Вид плодоножки

Если "хвостик" черешни засох, это значит, что ее уже давно сорвали, но если у ягоды совсем нет плодоножки, значит в ней могут быть микробы.

Черешня, которая должна иметь хорошие плодоножки. Фото: Pexels

Также особое внимание следует обратить на ложбинку, которая находится у плодоножки. Следует проверить, не имеет ли ложбинка белого налета, свидетельствующего об обработке ядохимикатами.

Если вы попробовали эту черешню, во рту может появиться неприятное пощипывание, то есть, этой ягодой можно с легкостью отравиться.

Напомним, мы писали о том, как следует правильно ухаживать за пионами, чтобы они хорошо росли.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно разжечь костер для приготовления шашлыка.

Также мы сообщали о том, как правильно готовить гречневую кашу.