Від якої популярної проблеми допоможе позбавити канцелярська гумка – лайфхак

Канцелярські гумки, якими перев'язують гроші. Фото: скриншот з YouTube

Багато людей стикається з проблемою поганого зливу води в душі, особливо, після дівчат, які мають довге волосся. Існує багато способів того, як можна почистити забитий злив, але варто розуміти, як можна зробити так, щоб він взагалі не забивався.

Новини.LIVE пояснює, як можна запобігти забиттю зливу за допомогою звичайної канцелярської гумки.

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Напевно кожна дівчина, яка має довге волосся, постійно залишає його всюди, особливо, це стосується ванної кімнати. Після того, як дівчина приймає душ, у зливі скупчується волосся, яке не дає залишку води зливатися.

Волосся, яке накопичилося в зливі у душі. Фото: скриншот з YouTube

Так, існує багато методів прочистити цей злив, але не завжди це хочеться робити. Тому можна запобігти виникненню такої ситуації за допомогою підручних засобів. Наприклад, не дозволити зливу забиватися можна за допомогою звичайної гумки, якою зв’язують гроші.

Як боротися із забитим зливом звичайною канцелярською гумкою?

Звичайну гумку, якою зв’язують гроші, можна використовувати замість сіточки, яка затримує потрапляння сміття. Щоб запобігти забиттю зливу, потрібно гумку покласти в злив. Таким чином, вона затримуватиме волосся, яке не потраплятиме у труби.

Канцелярські гумки, якими можна запобігти забиттю зливу в душі. Фото: Pinterest

Після прийняття душу гумку потрібно забрати зі зливу разом з волоссям, яке там накопичилося за цей час.

Переваги використання канцелярської гумки

Перевагою використання цієї речі є відсутність необхідності її мити, адже цей маленький предмет можна одразу викинути у сміття після використання. Крім того, не потрібно мати справу з мокрим волоссям, яке накопичується після прийняття душу у зливі.

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