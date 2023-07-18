Супер-засіб, який прибирає неприємний запах з унітазу — відео інструкція

Супер-лайфхак від неприємного запаху з унітазу
Трапляється так, що навіть у добре прибраній ванній кімнаті залишається неприємний запах. Так відбувається, коли є проблеми із сантехнікою, або вона застаріла. Цей спосіб також допоможе усунути неприємні аромати після походу до туалету.
Про це повідомила журналістка екологиня Кендіс Батіста.
Простий спосіб зробити освіжувач повітря, що складається з побутових предметів
Найголовніша перевага даного освіжувача повітря – його екологічність. Але екологічність не означає, що він гірше справлятиметься зі своїм завданням.
Щоб зробити екологічний освіжувач для повітря вам знадобиться:
- дриль;
- банку;
- харчова сода;
- ефірне масло.
Перше, що потрібно зробити, це взяти звичайну банку. Вона має бути не дуже великою.
Далі за допомогою дриля необхідно просвердлити кілька дірок у банку, щоб вийшла поверхня, як у сільнички.
Наповніть банку харчовою содою та додайте кілька крапель ефірної олії.
Лайфхак полягає в тому, щоб використовувати цю суміш щоразу після походу в туалет. Просто витрусіть трохи харчової соди з ємності, яка у вас вийшла і змийте воду.
Кендіс Батіста повідомляє, що цей метод чудово справляється з неприємними запахами.
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