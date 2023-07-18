Супер-засіб, який прибирає неприємний запах з унітазу — відео інструкція

Ванна кімната. Фото: Freepik

Трапляється так, що навіть у добре прибраній ванній кімнаті залишається неприємний запах. Так відбувається, коли є проблеми із сантехнікою, або вона застаріла. Цей спосіб також допоможе усунути неприємні аромати після походу до туалету.

Про це повідомила журналістка екологиня Кендіс Батіста.

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Найголовніша перевага даного освіжувача повітря – його екологічність. Але екологічність не означає, що він гірше справлятиметься зі своїм завданням.

Ванна кімната. Фото: Freepik

Щоб зробити екологічний освіжувач для повітря вам знадобиться:

дриль;

банку;

харчова сода;

ефірне масло.

Перше, що потрібно зробити, це взяти звичайну банку. Вона має бути не дуже великою.

Далі за допомогою дриля необхідно просвердлити кілька дірок у банку, щоб вийшла поверхня, як у сільнички.

Харчова сода. Фото: Freepik

Наповніть банку харчовою содою та додайте кілька крапель ефірної олії.

Ефірне масло. Фото: Freepik

Лайфхак полягає в тому, щоб використовувати цю суміш щоразу після походу в туалет. Просто витрусіть трохи харчової соди з ємності, яка у вас вийшла і змийте воду.

Кендіс Батіста повідомляє, що цей метод чудово справляється з неприємними запахами.

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