Супер-средство, которое убирает неприятный запах из унитаза — видео инструкция

Супер-лайфхак от неприятного запаха из унитаза
Случается так, что даже в хорошо убранной ванной комнате остается неприятный запах. Так происходит, когда имеются проблемы с сантехникой, либо она устарела. Этот способ также поможет устранить неприятные ароматы после похода в туалет.
Об этом сообщила журналист эколог Кэндис Батиста.
Простой способ сделать освежитель воздуха, который состоит из бытовых предметов
Самое главное преимущество данного освежителя воздуха — его экологичность. Но экологичность не означает, что он будет хуже справляться со своей задачей.
Чтобы сделать экологичный освежитель для воздуха вам потребуется:
- дрель;
- банка;
- пищевая сода;
- эфирное масло.
Первое, что необходимо сделать, это взять обычную банку. Она должна быть не сильно большой.
Далее при помощи дрели необходимо просверлить несколько дырок в банке, чтобы получилась поверхность, как у солонки.
Наполните банку пищевой содой и добавьте несколько капель эфирного масла.
Лайфхак заключается в том, чтобы использовать эту смесь каждый раз после похода в туалет. Просто вытряхните немного пищевой соды из емкости, которая у вас получилась и смойте воду.
Кэндис Батиста сообщает, что этот метод прекрасно справляется с неприятными запахами.
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