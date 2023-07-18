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Супер-лайфхак от неприятного запаха из унитаза

18 июля 2023 10:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер-средство, которое убирает неприятный запах из унитаза — видео инструкция
Ванная комната. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Случается так, что даже в хорошо убранной ванной комнате остается неприятный запах. Так происходит, когда имеются проблемы с сантехникой, либо она устарела. Этот способ также поможет устранить неприятные ароматы после похода в туалет.

Об этом сообщила журналист эколог Кэндис Батиста

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Самое главное преимущество данного освежителя воздуха — его экологичность. Но экологичность не означает, что он будет хуже справляться со своей задачей. 

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Ванная комната. Фото: Freepik

Чтобы сделать экологичный освежитель для воздуха вам потребуется: 

  • дрель;
  • банка;
  • пищевая сода;
  • эфирное масло. 

Первое, что необходимо сделать, это взять обычную банку. Она должна быть не сильно большой. 

Далее при помощи дрели необходимо просверлить несколько дырок в банке, чтобы получилась поверхность, как у солонки. 

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Пищевая сода. Фото: Freepik

Наполните банку пищевой содой и добавьте несколько капель эфирного масла. 

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Эфирное масло. Фото: Freepik

Лайфхак заключается в том, чтобы использовать эту смесь каждый раз после похода в туалет. Просто вытряхните немного пищевой соды из емкости, которая у вас получилась и смойте воду. 

Кэндис Батиста сообщает, что этот метод прекрасно справляется с неприятными запахами. 

Ранее мы писали, как спасти белые полотенца летом и справиться с неприятным запахом.

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