Супер-средство, которое убирает неприятный запах из унитаза — видео инструкция

Ванная комната. Фото: Freepik

Случается так, что даже в хорошо убранной ванной комнате остается неприятный запах. Так происходит, когда имеются проблемы с сантехникой, либо она устарела. Этот способ также поможет устранить неприятные ароматы после похода в туалет.

Об этом сообщила журналист эколог Кэндис Батиста.

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Самое главное преимущество данного освежителя воздуха — его экологичность. Но экологичность не означает, что он будет хуже справляться со своей задачей.

Ванная комната. Фото: Freepik

Чтобы сделать экологичный освежитель для воздуха вам потребуется:

дрель;

банка;

пищевая сода;

эфирное масло.

Первое, что необходимо сделать, это взять обычную банку. Она должна быть не сильно большой.

Далее при помощи дрели необходимо просверлить несколько дырок в банке, чтобы получилась поверхность, как у солонки.

Пищевая сода. Фото: Freepik

Наполните банку пищевой содой и добавьте несколько капель эфирного масла.

Эфирное масло. Фото: Freepik

Лайфхак заключается в том, чтобы использовать эту смесь каждый раз после похода в туалет. Просто вытряхните немного пищевой соды из емкости, которая у вас получилась и смойте воду.

Кэндис Батиста сообщает, что этот метод прекрасно справляется с неприятными запахами.

Ранее мы писали, как спасти белые полотенца летом и справиться с неприятным запахом.