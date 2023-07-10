Як випрати білий рушник

Як врятувати білі рушники влітку і впоратися з неприємним запахом
Багато хто стикався з проблемою, коли рушники не відпираються. Також буває, що тканина зберігає запах вологості, який після прання не зникає. Є кілька порад, які допоможуть усунути ці проблеми.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Як часто потрібно змінювати рушники:
- рушники, які ви використовуєте для тіла, необхідно прати після трьох-п'яти використань;
- рушники, які використовуються для рук чи ніг необхідно міняти кожні три-п'ять днів;
- рушники, що використовуються для інтимної гігієни в ідеалі змінювати після кожного використання;
- рушники, які використовуються для обличчя, також необхідно міняти часто — кожний один-два дні;
- рушники, які ви використовуєте на кухні, необхідно міняти щодня.
Лайфхак із паперовими рушниками
Для того, щоб не прати рушники щодня, спробуйте використати паперові рушники для обличчя, інтимної гігієни та кухні.
Як правильно прати махрові рушники
Для того щоб ваші рушники добре відіпралися, спробуйте виставляти найвищі температури, від 60 до 90 градусів.
Висока температура добре випрає ваші рушники, а запахи, які ввібрала тканина, — зникнуть.
Не слід набивати пральну машинку впритул, інакше рушники будуть погано очищуватися.
Рушники для кухні й ті, що контактують з їжею, потрібно прати окремо.
Для того, щоб махрові рушники зберігали м'якість, використовуйте кондиціонер для білизни під час кожного прання.
Які засоби найкраще використовувати для прання рушників:
- краще віддати перевагу рідким засобам для прання, оскільки порошок може забиватися у ворс тканини;
- для дитячої білизни та рушників краще використовувати засоби із позначкою "для дітей".
Раніше ми писали про лайфхак на літо, який допоможе зберегти свіжість постільної білизни на довше.