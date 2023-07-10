Як випрати білий рушник

Білий рушник. Фото: Freepik

Багато хто стикався з проблемою, коли рушники не відпираються. Також буває, що тканина зберігає запах вологості, який після прання не зникає. Є кілька порад, які допоможуть усунути ці проблеми.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як часто потрібно змінювати рушники:

рушники, які ви використовуєте для тіла, необхідно прати після трьох-п'яти використань;

рушники, які використовуються для рук чи ніг необхідно міняти кожні три-п'ять днів;

рушники, що використовуються для інтимної гігієни в ідеалі змінювати після кожного використання;

рушники, які використовуються для обличчя, також необхідно міняти часто — кожний один-два дні;

рушники, які ви використовуєте на кухні, необхідно міняти щодня.

Рушники сохнуть. Фото: Freepik

Лайфхак із паперовими рушниками

Для того, щоб не прати рушники щодня, спробуйте використати паперові рушники для обличчя, інтимної гігієни та кухні.

Складені рушники. Фото: Freepik

Як правильно прати махрові рушники

Для того щоб ваші рушники добре відіпралися, спробуйте виставляти найвищі температури, від 60 до 90 градусів.

Висока температура добре випрає ваші рушники, а запахи, які ввібрала тканина, — зникнуть.

Білий рушник. Фото: Freepik

Не слід набивати пральну машинку впритул, інакше рушники будуть погано очищуватися.

Рушники для кухні й ті, що контактують з їжею, потрібно прати окремо.

Для того, щоб махрові рушники зберігали м'якість, використовуйте кондиціонер для білизни під час кожного прання.

Пральна машина. Фото: Freepik

Які засоби найкраще використовувати для прання рушників:

краще віддати перевагу рідким засобам для прання, оскільки порошок може забиватися у ворс тканини;

для дитячої білизни та рушників краще використовувати засоби із позначкою "для дітей".

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