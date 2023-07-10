Как отстирать белое полотенце

Как спасти белые полотенца летом и справиться с неприятным запахом
Многие сталкивались с проблемой, когда полотенца не отстирываются. Также бывает, что ткань сохраняет запах влажности, который после стирки не проходит. Есть несколько советов, которые помогут устранить эти проблемы.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Как часто нужно менять полотенца:
- полотенца, которые вы используете для тела, необходимо стирать после трех-пяти использований;
- полотенца, которые используются для рук или ног необходимо менять каждые три-пять дней;
- полотенца, которые используются для интимной гигиены в идеале менять после каждого использования;
- полотенца, которые используются для лица, также необходимо менять часто — каждый один-два дня;
- полотенца, которые вы используете на кухне необходимо менять каждый день.
Лайфхак с бумажными полотенцами
Для того, чтобы не стирать полотенца каждый день, попробуйте использовать бумажные полотенца для лица, интимной гигиены и кухни.
Как правильно стирать махровые полотенца
Для того, чтобы ваши полотенца хорошо отстирались, попробуйте выставлять самые высокие температуры, от 60 до 90 градусов.
Высокая температура хорошо отстирает ваши полотенца, а запахи, которые впитала ткань — исчезнут.
Не следует набивать стиральную машинку впритык, иначе полотенца будут плохо отстирываться.
Полотенца для кухни и те, которые контактируют с едой нужно стирать отдельно.
Для того, чтобы махровые полотенца сохраняли мягкость, используйте кондиционер для белья при каждой стирке.
Какие средства лучше всего использовать для стирки полотенец:
- лучше отдать предпочтение жидким средствам для стирки, поскольку порошок может забиваться в ворс ткани;
- для детского белья и полотенец лучше использовать средства с пометкой "для детей".
Ранее мы писали про лайфхак на лето, который поможет сохранить свежесть постельного белья на дольше.