Как отстирать белое полотенце

Белые полотенца. Фото: Freepik

Многие сталкивались с проблемой, когда полотенца не отстирываются. Также бывает, что ткань сохраняет запах влажности, который после стирки не проходит. Есть несколько советов, которые помогут устранить эти проблемы.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Как часто нужно менять полотенца:

полотенца, которые вы используете для тела, необходимо стирать после трех-пяти использований;

полотенца, которые используются для рук или ног необходимо менять каждые три-пять дней;

полотенца, которые используются для интимной гигиены в идеале менять после каждого использования;

полотенца, которые используются для лица, также необходимо менять часто — каждый один-два дня;

полотенца, которые вы используете на кухне необходимо менять каждый день.

Полотенца сохнут. Фото: Freepik

Лайфхак с бумажными полотенцами

Для того, чтобы не стирать полотенца каждый день, попробуйте использовать бумажные полотенца для лица, интимной гигиены и кухни.

Сложенные полотенца. Фото: Freepik

Как правильно стирать махровые полотенца

Для того, чтобы ваши полотенца хорошо отстирались, попробуйте выставлять самые высокие температуры, от 60 до 90 градусов.

Высокая температура хорошо отстирает ваши полотенца, а запахи, которые впитала ткань — исчезнут.

Белые полотенца. Фото: Freepik

Не следует набивать стиральную машинку впритык, иначе полотенца будут плохо отстирываться.

Полотенца для кухни и те, которые контактируют с едой нужно стирать отдельно.

Для того, чтобы махровые полотенца сохраняли мягкость, используйте кондиционер для белья при каждой стирке.

Стиральная машина. Фото: Freepik

Какие средства лучше всего использовать для стирки полотенец:

лучше отдать предпочтение жидким средствам для стирки, поскольку порошок может забиваться в ворс ткани;

для детского белья и полотенец лучше использовать средства с пометкой "для детей".

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