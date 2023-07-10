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Как спасти белые полотенца летом и справиться с неприятным запахом

10 июля 2023 22:39
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как отстирать белое полотенце
Белые полотенца. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Многие сталкивались с проблемой, когда полотенца не отстирываются. Также бывает, что ткань сохраняет запах влажности, который после стирки не проходит. Есть несколько советов, которые помогут устранить эти проблемы. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Как часто нужно менять полотенца:

  • полотенца, которые вы используете для тела, необходимо стирать после трех-пяти использований; 
  • полотенца, которые используются для рук или ног необходимо менять каждые три-пять дней; 
  • полотенца, которые используются для интимной гигиены в идеале менять после каждого использования; 
  • полотенца, которые используются для лица, также необходимо менять часто — каждый один-два дня; 
  • полотенца, которые вы используете на кухне необходимо менять каждый день. 
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Полотенца сохнут. Фото: Freepik

Лайфхак с бумажными полотенцами 

Для того, чтобы не стирать полотенца каждый день, попробуйте использовать бумажные полотенца для лица, интимной гигиены и кухни. 

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Сложенные полотенца. Фото: Freepik

Как правильно стирать махровые полотенца 

Для того, чтобы ваши полотенца хорошо отстирались, попробуйте выставлять самые высокие температуры, от 60 до 90 градусов. 

Высокая температура хорошо отстирает ваши полотенца, а запахи, которые впитала ткань — исчезнут. 

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Белые полотенца. Фото: Freepik

Не следует набивать стиральную машинку впритык, иначе полотенца будут плохо отстирываться. 

Полотенца для кухни и те, которые контактируют с едой нужно стирать отдельно. 

Для того, чтобы махровые полотенца сохраняли мягкость, используйте кондиционер для белья при каждой стирке. 

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Стиральная машина. Фото: Freepik

Какие средства лучше всего использовать для стирки полотенец: 

  • лучше отдать предпочтение жидким средствам для стирки, поскольку порошок может забиваться в ворс ткани; 
  • для детского белья и полотенец лучше использовать средства с пометкой "для детей". 

Ранее мы писали про лайфхак на лето, который поможет сохранить свежесть постельного белья на дольше.

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