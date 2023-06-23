Як очистити свої речі від суперклею: найефективніші лайфхаки

Супер клей в руках. Фото: google.com

Якщо на одяг потрапив суперклей, то діяти потрібно миттєво, оскільки суперклей має властивість швидко тверднути. Проте навіть якщо клей встиг засохнути, є варіанти, як позбутися від небажаних плям.

Новини.LIVE зібрали корисні лайфхаки, як позбутися від засохлого клею на одязі.

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Як позбутися від плям суперклею на одязі

1. Лимонний сік

Лимон чудово справляється з видаленням плям клею на одязі. Для цього просто необідно нанести на пляму чайну ложку лимонного соку і залишити на 15 хвилин. Після того посипати ще кухонною сіллю і зачекати ще 15 хвилин. Після всіх зроблених процедур просто випрати річ у пральній машині і плям як не було.

2. Морозильник

Для того, аби вивести плями засохлого суперклею з одягу, річ потрібно покласти в морозильник щонайменше на годину. Через холод клей стає крихким і легко виводиться

3. Пральний порошок

Для початку потрібно спробувати зішкребти залишки сухого клею з одягу, а потім замочити у холодній воді. Після цього потрібно нанести на пляму пральний порошок та потерти змоченою щіткою. Останній крок — випрати річ у теплій воді.

4. Бензин

Пляму від суперклею потрібно змочити бензином і залишити відмокати. Через приблизно хвилин 15 одяг потрібно випрати у теплій воді, намиливши його господарським милом.

5. Ацетон або засіб для зняття лаку на його основі

Речовиною потрібно промочити ватні диски, далі два таких диски прикласти як з лицьової, так і зі зворотної частини одягу. Залишити на 10 хвилин, придавивши диски чимось зверху, щоб речовина активніше взаємодіяла з тканиною.

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