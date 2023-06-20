Як залишити напої влітку холодними – лайфхак зі звичайною мочалкою

Вживання холодної води в спеку під час тренування. Фото: Freepik

Літо — це саме той період року, коли температурні позначки можуть сягати рекордних рівнів, тому важливо знати, як можна побороти цю спеку. Ми розповідаємо, як самостійно зробити так, щоб холодні напої завжди залишилися холодними.

Новини.LIVE розповідає про те, як залишити свої напої в холодному стані під час спеки.

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Прохолодні напої влітку — це один з найпопулярніших способів охолодити себе в неймовірну спеку. Вживаючи холодну воду, людина одразу ж починає почуватися краще, адже, поступаючи до організму, вона починає охолоджувати все всередині.

Вживання води в спеку жінкою. Фото: Freepik

Але напої влітку дуже швидко нагріваються, а саме тому втамувати спрагу так не вдається. Тому варто знати, як можна змусити свої напої залишатися холодними, зробивши дуже простий, але дуже ефективній засіб з підручних речей.

Як залишити напої холодними?

Для того щоб залишити напої прохолодними, люди дуже часто користуються різними холодними девайсами з магазинів. Але буває й таке, що, поїхавши на відпочинок, ви забули це вдома. Саме тому слід знати, як врятувати себе за допомогою речі, яку можна купити в будь-якому магазині.

Мочалка, якою можна охолодити напої влітку. Фото: Freepik

Так, йдеться про звичайну мочалку, яку треба помістити у воду, а потім покласти до морозилки на кілька годин. Після того, як мочалка замерзне, її потрібно покласти до зіп-пакету, а потім — до сумки з напоями. Також мочалкою в такому стані можна охолодити будь-яку розпалену частину тіла.

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