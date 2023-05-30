Як швидко помити решітку з мангалу після приготування шашлику – головні хитрощі

Приготування шашликів на решітці для мангалу. Фото: Freepik

Літо – це саме той період, коли багато людей робить смачні та ароматні шашлики, насолоджуючись природою навколо, але після цього доводиться мити решітку мангала, яка під час приготування м’ясо дуже забруднюється. Тому важливо знати, як можна швидко відмити решітку від залишків смаження.

Новини.LIVE розповідає, як можна швидко та ефективно вимити решітку мангала без використання хімічних засобів.

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Звичайно люди дуже люблять поїсти смачний шашлик на природі, але ніхто не любить потім мити те, що після нього залишилося. Зокрема, мова йде про решітку мангала, яка дуже забруднюється під час приготування м’яса, а якщо своєчасно її не очистити, то зробити це потім буде складно.

Хитрощі, які допоможуть відмити решітку без хімії

Використання ріпчастої цибулі

Далеко не всі знають про те, що цим звичайним овочем можна з легкістю очистити решітку після приготування м’яса на шашлик. Але важливо розуміти, шо мити решітку мангала потрібно одразу ж після того, як ви приготували шашлик.

Миття решітки з мангалу в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Але слід зазначити, що потрібно трохи почекати, щоб решітка мангала охолола, але була трохи теплою. У цей момент слід обробити решітку ріпчастою цибулею, після чого просто відмити її за допомогою звичайної губки для миття посуду та води.

Очищення решітки мангала кавою

Цей спосіб миття може допомогти тим, хто не може одразу ж починати мити решітку. Щоб скористатися цим способом, треба трохи змочити каву, щоб вона перетворилася на густу масу, а потім рівномірно розподілити її по поверхні решітки.

Миття решітки з мангалу після приготування шашликів. Фото: скріншот з YouTube

Далі слід зачекати одну годину, після чого можна буде приступати до миття решітки.

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