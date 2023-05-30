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Ели все, а мыть вам? Уловки, которые помогут быстро очистить решетку для шашлыка

30 мая 2023 06:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как быстро помыть решетку с мангала после приготовления шашлыка – главные уловки
Приготовление шашлыков на решетке для мангала. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Лето – это именно тот период, когда многие делают вкусные и ароматные шашлыки, наслаждаясь природой вокруг, но после этого приходится мыть решетку мангала, которая во время приготовления мясо очень загрязняется. Поэтому важно знать, как быстро отмыть решетку от остатков жарки.

Новини.LIVE рассказывает, как можно быстро и эффективно вымыть решетку мангала без использования химических средств.

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Разумеется, люди очень любят поесть вкусный шашлык на природе, но никто не любит потом мыть то, что после него осталось. В частности, речь идет о решетке мангала, которая очень загрязняется во время приготовления мяса, а если своевременно ее не очистить, то сделать это будет сложно.

Уловки, которые помогут отмыть решетку без химии

Использование репчатого лука

Далеко не все знают о том, что этим обычным овощем можно легко очистить решетку после приготовления мяса на шашлык. Но важно понимать, что мыть решетку мангала нужно сразу после того, как вы приготовили шашлык.

Мытье решетки из мангала
Мытье решетки с мангала в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Но следует отметить, что нужно немного подождать, чтобы решетка мангала остыла, но была немного теплой. В этот момент следует обработать решетку репчатым луком, после чего просто отмыть ее с помощью обычной губки для мытья посуды и воды.

Очистка решетки мангала кофе

Этот способ мойки может помочь тем, кто не может сразу же начинать мыть решетку. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно немного смочить кофе, чтобы он превратился в густую массу, а затем равномерно распределить его по поверхности решетки.

Мытье решетки из мангала
Мытье решетки с мангала после приготовления шашлыков. Фото: скриншот с YouTube

Далее следует подождать один час, после чего можно будет приступать к мойке решетки.

Напомним, мы писали о том, как нужно разжигать правильно костер для приготовления шашлыка.

Раньше мы рассказывали о том, как можно приготовить вкусный шашлык в кофейном маринаде.

Также мы сообщали о том, как правильно приготовить вкусный и ароматный шашлык.

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