Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Як купальником приховати недоліки фігури влітку: хитрощі для дівчат arrow

Як купальником приховати недоліки фігури влітку: хитрощі для дівчат

17 червня 2023 10:14
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як купальником приховати пишну фігуру влітку – поради для дівчат
Щаслива дівчина в купальнику на пляжі біля моря. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Велика кількість дівчат починають готуватися до літнього сезону ще задовго до нього, відвідуючи спортивні зали, маючи спеціальну дієту та займаючись фізичними вправами. Але варто розуміти, які хитрощі допоможуть скоригувати свою фігуру за допомогою одягу та правильної постави.

Новини.LIVE розповідає про головні хитрощі, які допоможуть скоригувати свою фігуру одягом та поставою.

Читайте також:

Як скоригувати фігуру за допомогою одягу?

Підходящий фасон купальника

Дівчатам, які мають пишні форми, не слід одягати злитий купальник, який може лише підкреслити всі недоліки фігури. Варто розуміти, що вертикальні вирізи візуально витягують дівчину, плавки з високою талією здатні збільшити довжину ніг, а драпірування та рюші на купальнику надають об’єм.

Підходящий колір купальника

Варто розуміти, що колір купальника може візуально збалансувати будь-яке жіноче тіло. Так, темні кольори візуально приховують пишне тіло, в той час як світлі та яскраві лише додають пишності. Тому, щоб покращити зовнішній вигляд талії, варто обрати плавки з чорними вставками на боках.

Женщина в купальнике на пляже
Жінка в купальнику на пляжі біля моря. Фото: Pexels

Використання парео

Щоб візуально видалити кілька кілограмів, варто правильно обрати колір парео. Так, дівчатам, які мають пишні форми, не слід обирати великі принти, а дівчатам, які за природою є маленькими, варто обрати середні розміри малюнків. Щоб зменшити стегна, варто зав’язати парео високо на талії.

Додавання аксесуарів

Так, дівчина може відвернути увагу від пишних стегон великою пляжною сумкою, браслетами, окулярами або кольє. Щоб приховати поганий стан волосся, варто одягнути головний убір.

Пляжная сумка
Пляжна сумка, якою можна візуально скоригувати свою фігуру. Фото: Pexels

Правильна постава

Варто розуміти, що не тільки одягом можна скоригувати свою фігуру, це можна зробити завдяки правильній поставі. Так, рівна спина акцентує увагу оточуючих на грудях та нижній частину попереку. Тому не слід ніколи забувати про цю важливу річ.

Нагадаємо, ми писали про те, як видалити плями від ягід з улюбленої речі швидко та ефективно.

Раніше ми розповідали про те, як можна оновити інтер’єр будинку без зайвих вкладень.

Також ми повідомляли про те, як можна використовувати зубну пасту в побуті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB