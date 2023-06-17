Як купальником приховати пишну фігуру влітку – поради для дівчат

Щаслива дівчина в купальнику на пляжі біля моря. Фото: Pexels

Велика кількість дівчат починають готуватися до літнього сезону ще задовго до нього, відвідуючи спортивні зали, маючи спеціальну дієту та займаючись фізичними вправами. Але варто розуміти, які хитрощі допоможуть скоригувати свою фігуру за допомогою одягу та правильної постави.

Новини.LIVE розповідає про головні хитрощі, які допоможуть скоригувати свою фігуру одягом та поставою.

Читайте також:

Як скоригувати фігуру за допомогою одягу?

Підходящий фасон купальника

Дівчатам, які мають пишні форми, не слід одягати злитий купальник, який може лише підкреслити всі недоліки фігури. Варто розуміти, що вертикальні вирізи візуально витягують дівчину, плавки з високою талією здатні збільшити довжину ніг, а драпірування та рюші на купальнику надають об’єм.

Підходящий колір купальника

Варто розуміти, що колір купальника може візуально збалансувати будь-яке жіноче тіло. Так, темні кольори візуально приховують пишне тіло, в той час як світлі та яскраві лише додають пишності. Тому, щоб покращити зовнішній вигляд талії, варто обрати плавки з чорними вставками на боках.

Жінка в купальнику на пляжі біля моря. Фото: Pexels

Використання парео

Щоб візуально видалити кілька кілограмів, варто правильно обрати колір парео. Так, дівчатам, які мають пишні форми, не слід обирати великі принти, а дівчатам, які за природою є маленькими, варто обрати середні розміри малюнків. Щоб зменшити стегна, варто зав’язати парео високо на талії.

Додавання аксесуарів

Так, дівчина може відвернути увагу від пишних стегон великою пляжною сумкою, браслетами, окулярами або кольє. Щоб приховати поганий стан волосся, варто одягнути головний убір.

Пляжна сумка, якою можна візуально скоригувати свою фігуру. Фото: Pexels

Правильна постава

Варто розуміти, що не тільки одягом можна скоригувати свою фігуру, це можна зробити завдяки правильній поставі. Так, рівна спина акцентує увагу оточуючих на грудях та нижній частину попереку. Тому не слід ніколи забувати про цю важливу річ.

Нагадаємо, ми писали про те, як видалити плями від ягід з улюбленої речі швидко та ефективно.

Раніше ми розповідали про те, як можна оновити інтер’єр будинку без зайвих вкладень.

Також ми повідомляли про те, як можна використовувати зубну пасту в побуті.