Как купальником скрыть пышную фигуру летом – советы для девушек

Счастливая девушка в купальнике на пляже около моря. Фото: Pexels

Большое количество девушек начинают готовиться к летнему сезону еще задолго до него, посещая спортивные залы, имея специальную диету и занимаясь физическими упражнениями. Но стоит понимать, какие уловки помогут скорректировать свою фигуру с помощью одежды и правильной осанки.

Новини.LIVE рассказывает о главных уловках, которые помогут скорректировать свою фигуру одеждой и осанкой.

Читайте также:

Как скорректировать фигуру с помощью одежды?

Подходящий фасон купальника

Девушкам, имеющим пышные формы, не следует одевать слитный купальник, который может лишь подчеркнуть все недостатки фигуры. Следует понимать, что вертикальные вырезы зрительно вытягивают девушку, плавки с высокой талией способны увеличить длину ног, а драпировки и рюши на купальнике придают объем.

Подходящий цвет купальника

Следует понимать, что цвет купальника может визуально сбалансировать любое женское тело. Так, темные цвета визуально скрывают пышное тело, в то время как светлые и яркие лишь придают пышности. Поэтому, чтобы улучшить внешний вид талии, следует выбрать плавки с черными вставками на боках.

Женщина в купальнике на пляже у моря. Фото: Pexels

Использование парео

Чтобы визуально удалить несколько килограммов, следует правильно выбрать цвет парео. Так, девушкам, имеющим пышные формы, не следует выбирать большие принты, а девушкам, которые по природе маленькие, следует выбрать средние размеры рисунков. Чтобы убавить бедра, следует завязать парео высоко на талии.

Добавление аксессуаров

Так, девушка может отвлечь внимание от пышных бедер большой пляжной сумкой, браслетами, очками или колье. Чтобы скрыть плохое состояние волос, следует одеть головной убор.

Пляжная сумка, которой можно зрительно скорректировать свою фигуру. Фото: Pexels

Правильная осанка

Следует понимать, что не только одеждой можно скорректировать свою фигуру, это можно сделать благодаря правильной осанке. Так, ровная спина акцентирует внимание окружающих на груди и нижней части поясницы. Поэтому не следует никогда забывать об этой важной вещи.

Напомним, мы писали о том, как удалить пятна от ягод с любимой вещи быстро и эффективно.

Раньше мы рассказывали о том, как можно обновить интерьер дома без лишних вложений.

Также мы сообщали о том, как можно использовать зубную пасту в быту.