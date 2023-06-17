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Как купальником скрыть недостатки фигуры летом: хитрости для девушек

17 июня 2023 10:14
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как купальником скрыть пышную фигуру летом – советы для девушек
Счастливая девушка в купальнике на пляже около моря. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Большое количество девушек начинают готовиться к летнему сезону еще задолго до него, посещая спортивные залы, имея специальную диету и занимаясь физическими упражнениями. Но стоит понимать, какие уловки помогут скорректировать свою фигуру с помощью одежды и правильной осанки.

Новини.LIVE рассказывает о главных уловках, которые помогут скорректировать свою фигуру одеждой и осанкой.

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Как скорректировать фигуру с помощью одежды?

Подходящий фасон купальника

Девушкам, имеющим пышные формы, не следует одевать слитный купальник, который может лишь подчеркнуть все недостатки фигуры. Следует понимать, что вертикальные вырезы зрительно вытягивают девушку, плавки с высокой талией способны увеличить длину ног, а драпировки и рюши на купальнике придают объем.

Подходящий цвет купальника

Следует понимать, что цвет купальника может визуально сбалансировать любое женское тело. Так, темные цвета визуально скрывают пышное тело, в то время как светлые и яркие лишь придают пышности. Поэтому, чтобы улучшить внешний вид талии, следует выбрать плавки с черными вставками на боках.

Женщина в купальнике на пляже.
Женщина в купальнике на пляже у моря. Фото: Pexels

Использование парео

Чтобы визуально удалить несколько килограммов, следует правильно выбрать цвет парео. Так, девушкам, имеющим пышные формы, не следует выбирать большие принты, а девушкам, которые по природе маленькие, следует выбрать средние размеры рисунков. Чтобы убавить бедра, следует завязать парео высоко на талии.

Добавление аксессуаров

Так, девушка может отвлечь внимание от пышных бедер большой пляжной сумкой, браслетами, очками или колье. Чтобы скрыть плохое состояние волос, следует одеть головной убор.

Пляжная сумка
Пляжная сумка, которой можно зрительно скорректировать свою фигуру. Фото: Pexels

Правильная осанка

Следует понимать, что не только одеждой можно скорректировать свою фигуру, это можно сделать благодаря правильной осанке. Так, ровная спина акцентирует внимание окружающих на груди и нижней части поясницы. Поэтому не следует никогда забывать об этой важной вещи.

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