Как оставить напитки летом холодными – лайфхак с обычной мочалкой

Употребление холодной воды в жару во время тренировки. Фото: Freepik

Лето — это именно тот период года, когда температурные отметки могут достигать рекордных уровней, поэтому важно знать, как можно побороть эту жару. Мы рассказываем, как самостоятельно сделать так, чтобы холодные напитки остались холодными.

Новини.LIVE рассказывает о том, как оставить свои напитки в холодном состоянии во время жары.

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Прохладные напитки летом — один из самых популярных способов охладить себя в невероятную жару. Употребляя холодную воду, человек сразу же начинает чувствовать себя лучше, ведь поступая в организм, она начинает охлаждать все внутри.

Употребление воды в жару женщиной. Фото: Freepik

Но напитки летом очень быстро нагреваются, а потому утолить жажду так не удается. Поэтому следует знать, как можно заставить свои напитки оставаться холодными, сделав очень простое, но очень эффективное средство из подручных вещей.

Как оставить напитки холодными?

Для того, чтобы оставить напитки прохладными, люди очень часто пользуются разными холодными девайсами из магазинов. Но бывает и такое, что, отправившись на отдых, вы забыли это дома. Поэтому следует знать, как спасти себя с помощью вещи, которую можно купить в любом магазине.

Мочалка, которой можно охладить напитки летом. Фото: Freepik

Так, речь идет об обычной мочалке, которую нужно поместить в воду, а затем положить в морозилку на несколько часов. После того, как мочалки замерзнут, их нужно положить в зип-пакет, а затем — в сумку с напитками. Также мочалками в таком состоянии можно охладить любую разожженную часть тела.

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