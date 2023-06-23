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Как очистить свои вещи от суперклея: самые эффективные лайфхаки

23 июня 2023 17:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как очистить свои вещи от суперклея: самые эффективные лайфхаки
Суперклей в руках. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если на одежду попал суперклей, то действовать нужно мгновенно, поскольку суперклей обладает свойством быстро твердеть. Однако даже если клей успел засохнуть, есть варианты, как избавиться от нежелательных пятен.

Новини.LIVE собрали полезные лайфхаки, как избавиться от засохшего клея на одежде.

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Как избавиться от пятен суперклея на одежде

1. Лимонный сок

Лимон отлично справляется с удалением пятен клея на одежде. Для этого просто необходимо нанести на пятно чайную ложку лимонного сока и оставить на 15 минут. После этого посыпать еще поваренной солью и подождать еще 15 минут. После всех проделанных процедур просто постирать вещь в стиральной машине и пятен как не было.

2. Морозильник

Для того чтобы вывести пятна засохшего суперклея из одежды, вещь нужно положить в морозильник по меньшей мере на час. Из-за холода клей становится хрупким и легко выводится

3. Стиральный порошок

Для начала нужно попробовать соскоблить остатки сухого клея из одежды, а затем замочить в холодной воде. После этого нанести на пятно стиральный порошок и потереть смоченной щеткой. Последний шаг — постирать вещь в теплой воде.

4. Бензин

Пятно от суперклея нужно смочить бензином и оставить отмокать. Через примерно минут 15 одежду нужно постирать в теплой воде, намылив ее хозяйственным мылом.

5. Ацетон или средство для снятия лака на его основе

Веществом нужно промочить ватные диски, далее два таких диска приложить как с лицевой, так и из оборотной части одежды. Оставить на 10 минут, придавив диски сверху, чтобы вещество активнее взаимодействовало с тканью.

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