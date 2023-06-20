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Як обрати парфум влітку: прості лайфхаки, які допоможуть знайти "свій" аромат

20 червня 2023 20:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як правильно обрати парфум на літо – лайфхаки, які допоможуть знайти свій аромат
Вибір парфума молодою жінкою в магазині. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Кожна людина влітку намагається зробити так, щоб їй було комфортно у спекотні дні, зокрема, це стосується аромату парфумів. Тому варто знати, як правильно обрати парфум, який відповідатиме індивідуальності та дозволить почувати в собі впевненість, коли на вулиці неймовірно спекотно.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати свій парфум в літній сезон року.

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Звертайте увагу на ноти парфуму

Обираючи парфум, варто зупинити свій вибір на освіжаючому та легкому ароматі, який підійде під спекотну погоду. Енергії та пікантності можуть надати нотки цитрусу, наприклад, грейпфрут, апельсин та лимон. А ось романтичності та жіночності нададуть ноти квітів, наприклад, лаванда, троянда та жасмин.

Парфюм
Вибір правильної нотки аромату. Фото: Pexels

Випробуйте парфуми на своїй шкірі

Перш за все, потрібно протестувати аромат на шкірі, щоб відчути його ноти перед покупкою. Варто розуміти, що парфум може пахнути по-різному на людях через різні особливості організму, а також рівень рН. Нанесіть трохи парфуму на внутрішню частину ліктя або зап’ясток та залиште на деякий час.

Візьміть до уваги власний стиль та привід

Якщо вам потрібен парфум для повсякдення, варто обрати повітряні та легкі аромати, які ідеально підійдуть для перебування на пляжі або для активного виду відпочинку. Якщо парфум потрібен для особливих моментів або для вечірніх виходів, оберіть більш сміливі та чуттєві аромати.

Парфюм
Вибір правильного парфуму для особливих моментів. Фото: Pexels 

Варто розуміти, що потрібно обрати правильний баланс між тим, які аромати ви любите, та тим, наскільки доречним буде той чи інший аромат для різних ситуацій.

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