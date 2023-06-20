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Как выбрать парфюм летом: простые лайфхаки, которые помогут найти "свой" аромат

20 июня 2023 20:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно выбрать парфюм на лето – лайфхаки, которые помогут найти свой аромат
Выбор парфюма молодой женщиной в магазине. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Каждый человек летом пытается сделать так, чтобы ему было комфортно в жаркие дни, в частности, это касается аромата духов. Поэтому следует знать, как правильно выбрать парфюм, который будет соответствовать индивидуальности и позволит чувствовать уверенность, когда на улице невероятно жарко.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать свой парфюм в летний сезон года.

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Обращайте внимание на ноты духов

Выбирая духи, стоит остановить свой выбор на освежающем и легком аромате, который подойдет под жаркую погоду. Энергии и пикантности могут придать нотки цитруса, например, грейпфрут, апельсин и лимон. А вот романтичности и женственности придадут ноты цветов, например, лаванда, роза и жасмин.

Парфюм
Выбор правильной нотки аромата. Фото: Pexels

Испытайте духи на своей коже

Прежде всего, нужно протестировать аромат на коже, чтобы почувствовать его ноты перед покупкой. Следует понимать, что парфюм может пахнуть по-разному на людях из-за разных особенностей организма, а также уровня рН. Нанесите немного духов на внутреннюю часть локтя или запястье и оставьте на время.

Примите во внимание свой стиль и повод

Если вам нужен парфюм для повседневной жизни, следует выбрать воздушные и легкие ароматы, которые идеально подойдут для пребывания на пляже или активного вида отдыха. Если духи необходимы для особых моментов или для вечерних выходов, выберите более смелые и чувственные ароматы.

Парфюм
Выбор правильных духов для особых моментов. Фото: Pexels

Следует понимать, что нужно выбрать правильный баланс между тем, какие ароматы вы любите, и тем, насколько уместным будет тот или иной аромат для разных ситуаций.

Напомним, мы писали о том, как можно оставить напитки прохладными летом как можно надольше.

Раньше мы рассказывали о том, как можно купальником скрыть все недостатки на своем теле летом.

Также мы сообщали о том, как следует поступать во время теплового удара в летний период.

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