Как правильно выбрать парфюм на лето – лайфхаки, которые помогут найти свой аромат

Выбор парфюма молодой женщиной в магазине. Фото: Freepik

Каждый человек летом пытается сделать так, чтобы ему было комфортно в жаркие дни, в частности, это касается аромата духов. Поэтому следует знать, как правильно выбрать парфюм, который будет соответствовать индивидуальности и позволит чувствовать уверенность, когда на улице невероятно жарко.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать свой парфюм в летний сезон года.

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Обращайте внимание на ноты духов

Выбирая духи, стоит остановить свой выбор на освежающем и легком аромате, который подойдет под жаркую погоду. Энергии и пикантности могут придать нотки цитруса, например, грейпфрут, апельсин и лимон. А вот романтичности и женственности придадут ноты цветов, например, лаванда, роза и жасмин.

Выбор правильной нотки аромата. Фото: Pexels

Испытайте духи на своей коже

Прежде всего, нужно протестировать аромат на коже, чтобы почувствовать его ноты перед покупкой. Следует понимать, что парфюм может пахнуть по-разному на людях из-за разных особенностей организма, а также уровня рН. Нанесите немного духов на внутреннюю часть локтя или запястье и оставьте на время.

Примите во внимание свой стиль и повод

Если вам нужен парфюм для повседневной жизни, следует выбрать воздушные и легкие ароматы, которые идеально подойдут для пребывания на пляже или активного вида отдыха. Если духи необходимы для особых моментов или для вечерних выходов, выберите более смелые и чувственные ароматы.

Выбор правильных духов для особых моментов. Фото: Pexels

Следует понимать, что нужно выбрать правильный баланс между тем, какие ароматы вы любите, и тем, насколько уместным будет тот или иной аромат для разных ситуаций.

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