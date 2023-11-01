Как высушить мокрую обувь быстро и без проблем, когда дома нет света

Мужчина, который идет в дождливую погоду. Фото: Freepik

В зимний период многие сталкиваются с тем, что их обувь промокает, поэтому дома постоянно включают электрические сушки, чтобы исправить эту ситуацию. Но если дома отключили свет, не стоит расстраиваться, ведь сделать это можно с помощью подручных средств.

Новини.LIVE объясняет, как высушить промокшую обувь без электроэнергии.

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Из-за полномасштабной войны в Украине люди вынуждены буквально "выживать" в непростых условиях. Россияне обстреливают объекты инфраструктуры, из-за чего приходится сидеть без света. Поэтому следует знать определенные лайфхаки, которые помогут справиться с этим.

К примеру, нужно знать, как можно высушить промокшие ботинки зимой без электроэнергии.

Мужчина, который прыгает в луже. Фото: Freepik

Как высушить мокрую обувь без света

Бумажные полотенца

Самым простым способом высушить промокшую обувь являются бумажные полотенца, которые нужно положить внутрь ботинок. Раньше люди мяли газеты и клали их туда, но сейчас уже можно делать это с помощью бесцветных бумажных полотенец.

Ими можно легко впитать влагу, которая накапливается в вашей обуви зимой. Когда эти салфетки намокли, следует их убрать, а внутрь положить сухие.

Горячая соль

Этот лайфхак очень действенный, ведь горячей солью можно высушить промокшую обувь даже быстрее, чем бумажными полотенцами. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно взять обычную поваренную соль и разогреть на сковороде.

Когда соль нагреется, положите ее в плотные носки и засуньте в каждый промокший ботинок. Таким образом, соль впитает в себя влагу, а тепло, которое от нее исходит, сможет быстро высушить мокрую обувь.

Пакетики с силикагелем

Когда вы покупаете новую обувь, в ней вы можете видеть пакетики с силикагелем, то есть, со специальным средством, которое способно впитать в себя лишнюю влагу. Чтобы воспользоваться этим методом, следует положить эти пакетики в обувь, при этом, не нужно их распаковывать.

Эти пакетики оставьте в ботинках на несколько часов при комнатной температуре, чтобы их высушить. Главным преимуществом этих пакетиков является то, что их можно посушить на батарее и использовать еще раз.

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