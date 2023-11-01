Как высушить мокрую обувь быстро и без проблем, когда дома нет света

Как быстро высушить промокшую обувь, когда дома отключили свет
В зимний период многие сталкиваются с тем, что их обувь промокает, поэтому дома постоянно включают электрические сушки, чтобы исправить эту ситуацию. Но если дома отключили свет, не стоит расстраиваться, ведь сделать это можно с помощью подручных средств.
Новини.LIVE объясняет, как высушить промокшую обувь без электроэнергии.
Из-за полномасштабной войны в Украине люди вынуждены буквально "выживать" в непростых условиях. Россияне обстреливают объекты инфраструктуры, из-за чего приходится сидеть без света. Поэтому следует знать определенные лайфхаки, которые помогут справиться с этим.
К примеру, нужно знать, как можно высушить промокшие ботинки зимой без электроэнергии.
Как высушить мокрую обувь без света
Бумажные полотенца
Самым простым способом высушить промокшую обувь являются бумажные полотенца, которые нужно положить внутрь ботинок. Раньше люди мяли газеты и клали их туда, но сейчас уже можно делать это с помощью бесцветных бумажных полотенец.
Ими можно легко впитать влагу, которая накапливается в вашей обуви зимой. Когда эти салфетки намокли, следует их убрать, а внутрь положить сухие.
Горячая соль
Этот лайфхак очень действенный, ведь горячей солью можно высушить промокшую обувь даже быстрее, чем бумажными полотенцами. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно взять обычную поваренную соль и разогреть на сковороде.
Когда соль нагреется, положите ее в плотные носки и засуньте в каждый промокший ботинок. Таким образом, соль впитает в себя влагу, а тепло, которое от нее исходит, сможет быстро высушить мокрую обувь.
Пакетики с силикагелем
Когда вы покупаете новую обувь, в ней вы можете видеть пакетики с силикагелем, то есть, со специальным средством, которое способно впитать в себя лишнюю влагу. Чтобы воспользоваться этим методом, следует положить эти пакетики в обувь, при этом, не нужно их распаковывать.
Эти пакетики оставьте в ботинках на несколько часов при комнатной температуре, чтобы их высушить. Главным преимуществом этих пакетиков является то, что их можно посушить на батарее и использовать еще раз.
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