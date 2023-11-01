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Як швидко висушити промокле взуття, коли вдома відключили світло

1 листопада 2023 20:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як висушити мокре взуття швидко і без проблем, коли вдома немає світла
Чоловік, який йде у дощову погоду. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У зимовий період багато людей стикаються з тим, що їхнє взуття промокає, тому вдома постійно вмикають електричні сушки, щоб виправити цю ситуацію. Але, якщо вдома відключили світло, не варто засмучуватися, адже зробити це можна за допомогою підручних засобів.

Новини.LIVE пояснює, як висушити промокле взуття без електроенергії.

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Через повномасштабну війну в Україні люди вимушені буквально "виживати" в непростих умовах. Росіяни обстрілюють об’єкти інфраструктури, через що доводиться сидіти без світла. Тому варто знати певні лайфхаки, які допоможуть впоратися із цим.

Наприклад, потрібно знати, як можна висушити промоклі черевики взимку без електроенергії.

Мужчина, который прыгает в луже
Чоловік, який стрибає у калюжі. Фото: Freepik

Як висушити мокре взуття без світла

Паперові рушники

Найпростішим способом висушити промокле взуття є паперові рушники, які потрібно покласти всередину черевиків. Раніше люди м’яли газети і клали їх туди, але зараз вже можна робити це за допомогою безбарвних паперових рушників.

Ними можна легко увібрати вологу, яка накопичується у вашому взутті взимку. Коли ці серветки намокли, варто їх прибрати, а всередину покласти сухі.

Гаряча сіль

Цей лайфхак є дуже дієвим, адже гарячою сіллю можна висушити промокле взуття навіть швидше, ніж паперовими рушниками. Щоб скористатися цим способом, потрібно взяти звичайну кухонну сіль і розігріти на пательні.

Коли сіль нагріється, покладіть її у щільні шкарпетки і засуньте в кожен промоклий черевик. Таким чином, сіль вбере у себе вологу, а тепло, яке від неї йтиме, зможе швидко висушити мокре взуття.

Пакетики із силікагелем

Коли ви купуєте нове взуття, в ньому ви можете бачити пакетики із силікагелем, тобто, зі спеціальним засобом, який здатний увібрати в себе зайву вологу. Щоб скористатися цим методом, варто покласти ці пакетики у взуття, при цьому, не потрібно їх розпаковувати.

Ці пакетики залиште в черевиках на декілька годин при кімнатній температурі, щоб висушити їх. Головною перевагою цих пакетиків є те, що їх можна посушити на батареї та використати ще раз.

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