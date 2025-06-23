Рустема-пашу из Величественного века Озана Гювена приговорили к заключению - что известно

Озан Гювен в "Великом веке". Фото: кадр из видео

Турецкого актера Озана Гювена, известного по роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век", приговорили к заключению. Звезда получил тюремный приговор за жестокое избиение своей бывшей избранницы.

Об этом сообщает Onedio.

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50-летнего актера признали виновным в домашнем насилии, которое он совершил над своей бывшей девушкой, турецкой журналисткой Дениз Булутсуз. Гювена приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.

В соцсетях экс-избранница актера написала, что очень надеется на то, что ее обидчик действительно понесет наказание и призвала женщин не молчать о подобных случаях.

"Я выиграла и пишу это с большой радостью. Во времена, когда нас убеждают, что защищать свои права — это бесполезно, а доверие к правосудию разрушено, выиграть пятилетнюю борьбу — бесценно. У меня было две цели: отстоять себя и вдохновить других женщин не молчать о насилии", — сказала Булутсуз.

Зато актер виновным себя не признает и вместе со своими адвокатами уже подал заявление в апелляционный суд для обжалования приговора.

Актер Озан Гювен. Фото: instagram.com/ozan.guven

Скандальный инцидент произошел в 2020 году. Тогда на своей странице в Instagram журналистка заявила о том, что стала жертвой Гювена и опубликовала фото, на котором показала многочисленные травмы и синяки. Как рассказала женщина, во время ссоры в отеле актер жестоко избил ее. По словам Дениз, Гювен ударил ее абажуром, из-за чего ей пришлось босиком бежать из номера. Заявление журналистки вызвало бурную реакцию в соцсетях и обществе. Однако сам актер свою вину не признает.

Дениз Булутсуз 2020 года. Фото: кадр из видео

Напомним, исполнителя роли султана Сулмеймана в "Великом веке" также приговорили к двум годам заключения. А также девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах, когда они были несовершеннолетними.