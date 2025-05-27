Халіта Ергенча засудили до в'язниці — подробиці

Халіта Ергенча. Фото: instagram.com/netflixturkiye

Турецького актора Халіта Ергенча, відомого за роллю Султана Сулеймана у серіалі "Величне століття", засудили до ув'язнення. Зірку кіно звинувачують у дачі неправдивих свідчень.

Про це повідомляє видання Anadolu.

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Як стало відомо, актора визнали винним у дачі неправдивих свідчень щодо протестів, які відбулися в парку Гезі у Стамбулі 2013 року. За даними слідства, Ергенч надав суперечливі відповіді на запитання стосовно його зв'язків із активістами.

Спершу актора засудили до 2 років та 3 місяців ув'язнення, але за його шанобливе ставлення до суду, термін скоротили до 1 року 10 місяців та 15 днів.

Актор Халіт Ергенч. Фото: instagram.com/halitergencresmi

Зірка "Величного століття" не єдиний обвинувачений у справі. До тюремного терміну також засудили його колегу, актора Риза Коджаоглу. Він також спершу отримав більший термін — 24 місяці, але потім його скоротили до 20 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 2013 року в стамбульському парку Гезі відбулася масштабна акція проти вирубки дерев, яка згодом переросла у антиурядові протести. Одним із головних учасників демонстрації став актор та активіст Мемет Алі Алабора.

У ході слідства прокуратура перевірила його зв'язки, серед яких був і Ергенч. Під час дачі показань, виконавець ролі Сулеймана запевнив, що не має близьких стосунків із Алаборою та вони спілкуються виключно у творчій середі. Однак у телефоні актора були виявлені спільні фото, переписки та дзвінки між Ергенчем та Алаборою.

Натомість зірка себе винним не визнає та має намір оскаржити рішення суду.

"Щирість — поняття відносне. Ми можемо щиро позувати з багатьма людьми в різних місцях, а можемо бути не щирими з людьми, з якими знімаємося в одному проєкті. Я шкодую, що тоді не подав позов проти публікації моїх фотографій, бо вони висували ірраціональні претензії. Однак, там був потік людей, ми були ніби на передньому плані. Коли мене запитали, я відповів, що не маю з ними жодних контактів", — заявив на суді Ергенч.

Нагадаємо, скандальний актор Жерар Депардьє був засуджений за насильство та домагання. А також стало відомо, що суд виніс вирок продюсеру-колаборанту Юрію Бардашу.