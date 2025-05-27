Халита Эргенча приговорили к заключению — подробности

Халита Эргенча. Фото: instagram.com/netflixturkiye

Турецкого актера Халита Эргенча, известного по роли Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", приговорили к заключению. Звезду кино обвиняют в даче ложных показаний.

Об этом сообщает издание Anadolu.

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Как стало известно, актера признали виновным в даче ложных показаний относительно протестов, которые состоялись в парке Гези в Стамбуле в 2013 году. По данным следствия, Эргенч предоставил противоречивые ответы на вопросы относительно его связей с активистами.

Сначала актера приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения, но за его уважительное отношение к суду, срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней.

Актер Халит Эргенч. Фото: instagram.com/halitergencresmi

Звезда "Великолепного века" не единственный обвиняемый по делу. К тюремному сроку также приговорили его коллегу, актера Риза Коджаоглу. Он также сначала получил больший срок - 24 месяца, но потом его сократили до 20 месяцев заключения.

Отметим, что в 2013 году в стамбульском парке Гези состоялась масштабная акция против вырубки деревьев, которая впоследствии переросла в антиправительственные протесты. Одним из главных участников демонстрации стал актер и активист Мемет Али Алабора.

В ходе следствия прокуратура проверила его связи, среди которых был и Эргенч. Во время дачи показаний, исполнитель роли Сулеймана заверил, что не имеет близких отношений с Алаборой и они общаются исключительно в творческой среде. Однако в телефоне актера были обнаружены совместные фото, переписки и звонки между Эргенчем и Алаборой.

Зато звезда себя виновным не признает и намерена обжаловать решение суда.

"Искренность — понятие относительное. Мы можем искренне позировать со многими людьми в разных местах, а можем быть не искренними с людьми, с которыми снимаемся в одном проекте. Я жалею, что тогда не подал иск против публикации моих фотографий, потому что они выдвигали иррациональные претензии. Однако, там был поток людей, мы были как бы на переднем плане. Когда меня спросили, я ответил, что не имею с ними никаких контактов", — заявил на суде Эргенч.

Напомним, скандальный актер Жерар Депардье был осужден за насилие и домогательства. А также стало известно, что суд вынес приговор продюсеру-коллаборационисту Юрию Бардашу.