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Зірку "Величного століття" засудили за жорстокий злочин

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Дата публікації: 23 червня 2025 14:00
Рустема-пашу з Величного століття Озана Ґювена засудили до ув'язнення — що відомо
Озан Ґювен у "Величному столітті". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Озан Ґювен відправиться за ґрати за домашнє насильство

Турецького актора Озана Ґювена, відомого за роллю Рустема-паші у серіалі "Величне століття", засудили до ув'язнення. Зірка отримав тюремний вирок за жорстоке побиття своєї колишньої обраниці.

Про це повідомляє Onedio.

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Озан Ґювен відправиться за ґрати за домашнє насильство

50-річного актора визнали винним у домашньому насильстві, яке він скоїв над своєю колишньою дівчиною, турецькою журналісткою Деніз Булутсуз. Ґювена засудили до двох років та трьох місяців ув'язнення.

У соцмережах ексобраниця актора написала, що дуже сподівається на те, що її кривдник дійсно понесе покарання та закликала жінок не мовчати про подібні випадки.

"Я виграла та пишу це з великою радістю. У часи, коли нас переконують, що захищати свої права — це марно, а довіра до правосуддя зруйнована, виграти п'ятирічну боротьбу — безцінно. Я мала дві мети: відстояти себе і надихнути інших жінок не мовчати про насильство", — сказала Булутсуз.

Натомість актор винним себе не визнає та разом зі своїми адвокатами вже подав заяву до апеляційного суду для оскарження вироку.

Озана Ґювена засудили до в'язниці - фото
Актор Озан Ґювен. Фото: instagram.com/ozan.guven

Скандальний інцидент трапився 2020 року. Тоді на своїй сторінці в Instagram журналістка заявила про те, що стала жертвою Ґювена та опублікувала фото, на якому показала чисельні травми та синці. Як розповіла жінка, під час сварки у готелі актор жорстоко побив її. За словами Деніз, Ґювен вдарив її абажуром, через що їй довелося босоніж тікати з номеру. Заява журналістки викликала бурхливу реакцію у соцмережах та суспільстві. Однак сам актор свою провину не визнає.

Деніз Булутсуз показала наслідки побиття Озаном Гювеном - фото
Деніз Булутсуз 2020 року. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, виконавця ролі султана Сулмеймана у "Величному столітті" також засудили до двох років ув'язнення. А також дев'ятеро жінок звинуватили Джареда Лето у домаганнях, коли вони були неповнолітніми.

Туреччина суд побиття актори закордонні зірки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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