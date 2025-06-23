Рустема-пашу з Величного століття Озана Ґювена засудили до ув'язнення — що відомо

Зірку "Величного століття" засудили за жорстокий злочин
Турецького актора Озана Ґювена, відомого за роллю Рустема-паші у серіалі "Величне століття", засудили до ув'язнення. Зірка отримав тюремний вирок за жорстоке побиття своєї колишньої обраниці.
Про це повідомляє Onedio.
Озан Ґювен відправиться за ґрати за домашнє насильство
50-річного актора визнали винним у домашньому насильстві, яке він скоїв над своєю колишньою дівчиною, турецькою журналісткою Деніз Булутсуз. Ґювена засудили до двох років та трьох місяців ув'язнення.
У соцмережах ексобраниця актора написала, що дуже сподівається на те, що її кривдник дійсно понесе покарання та закликала жінок не мовчати про подібні випадки.
"Я виграла та пишу це з великою радістю. У часи, коли нас переконують, що захищати свої права — це марно, а довіра до правосуддя зруйнована, виграти п'ятирічну боротьбу — безцінно. Я мала дві мети: відстояти себе і надихнути інших жінок не мовчати про насильство", — сказала Булутсуз.
Натомість актор винним себе не визнає та разом зі своїми адвокатами вже подав заяву до апеляційного суду для оскарження вироку.
Скандальний інцидент трапився 2020 року. Тоді на своїй сторінці в Instagram журналістка заявила про те, що стала жертвою Ґювена та опублікувала фото, на якому показала чисельні травми та синці. Як розповіла жінка, під час сварки у готелі актор жорстоко побив її. За словами Деніз, Ґювен вдарив її абажуром, через що їй довелося босоніж тікати з номеру. Заява журналістки викликала бурхливу реакцію у соцмережах та суспільстві. Однак сам актор свою провину не визнає.
Нагадаємо, виконавця ролі султана Сулмеймана у "Величному столітті" також засудили до двох років ув'язнення. А також дев'ятеро жінок звинуватили Джареда Лето у домаганнях, коли вони були неповнолітніми.
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