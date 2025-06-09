Джареда Лето звинувачують у домаганнях — подробиці

Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Американського актора та співака Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях. Дев'ятеро жінок заявили про непристойну поведінку з боку актора, деякі з них на той момент були неповнолітніми.

Про це йдеться в розслідуванні Air Mail.

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Джареда Лето звинувачують у домаганнях до неповнолітніх

53-річний актор опинився у центрі гучного скандалу після того, як дев'ятеро жінок зробили заяву про домагання з боку актора. За словами деяких жертв, на момент злочину вони були неповнолітніми.

Першою про непристойну поведінку Лето заявила діджейка та музична продюсерка з Лос-Анджелеса Еллі Тейлз. У соцмережах вона зізналася, що отримала психологічну травму у 17 років, коли зірка домагався до неї.

Після цього про тиск з боку Джареда заявила модель Лаура Ла Рю. За її словами, вона познайомилася із актором 2008 року, коли їй було 16 років. Він запросив її до свої студії, а під час однієї із зустрічей з'явився перед дівчиною оголеним.

Актор Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Представник Лето відреагував на звинувачення та заявив, що вони є неправдивими. За його словами, між зіркою та моделлю не було сексуального зв'язку, а Лаура сама хотіла влаштуватися на роботу до Лето.

Інша жертва також заявила про те, що на момент знайомства із актором, їй було 18 років. Лето запросив її до себе додому а потім почав мастурбувати просто у неї на очах, намагався покласти її руки на свої геніталії та просив плюнути на них.

Також одна із жінок зробила заяву про те, що Лето підійшов до неї у кафе, коли їй було 16. Артист дізнався про вік дівчини, але все оно попросив номер телефону та неодноразово телефонував їй вночі із непристойними запитаннями.

Натомість сам Джаред Лето не робив жодних публічних заяв щодо обвинувачень, а його представники продовжують заперечувати усі заяви жертв.

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