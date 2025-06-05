Луселія Сантуш неочікувано приїхала до Москви — фото

Луселія Сантуш. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Бразильська акторка Луселія Сантуш осоромилася неочікуваний візитом до Росії. Разом зі своїм сином зірка серіалу "Рабиня Ізаура" показалася в Москві.

Фото із подорожі акторка виклала в Instagram.

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На світлині, яку опублікувала знаменитість, вона позувала поруч зі своїм сином на відкритій терасі багатоповерхівки, з якої відкривався краєвид на Москву. Своє місцезнаходження Сантуш також відмітила геопозначкою.

Луселія Сантуш зі своїм сином у Москві. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Син акторки на своїй сторінці також поділився світлинами зі столиці РФ та показав, як вони із мамою відвідали Кремль та відпочивали у місцевих закладах. Про ціль свого візиту до країни-агресорки акторка та її син повідомляти не стали.

Такий вчинок обурив багатьох шанувальників Сантуш. Як відомо, 2018 року акторка приїжджала до України та висловлювала свою підтримку нашому народу. Разом із журналістом Дмитром Комаровим бразильська зірка побувала у Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Чернівцях, Одесі та Києві. Під час візиту Сантуш спілкувалася зі своїми шанувальниками та висловлювала особливе захоплення столицею України. Однак за три роки повномасштабної війни акторка жодним чином не коментувала напад РФ.

Акторка Луселія Сантуш. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Нагадаємо, раніше у Росії показали серіал з українськими акторами на головному пропагандистському каналі. А також ми писали, що Marvel обурив українців сценою після титрів у "Громовержцях*".