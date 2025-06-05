Луселия Сантуш неожиданно приехала в Москву — фото

Луселия Сантуш. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Бразильская актриса Луселия Сантуш оконфузилась неожиданный визитом в Россию. Вместе со своим сыном звезда сериала "Рабыня Изаура" показалась в Москве.

Фото из путешествия актриса выложила в Instagram.

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На фотографии, которую опубликовала знаменитость, она позировала рядом со своим сыном на открытой террасе многоэтажки, с которой открывался вид на Москву. Свое местонахождение Сантуш также отметила геопозначкой.

Луселия Сантуш со своим сыном в Москве. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Сын актрисы на своей странице также поделился фотографиями из столицы РФ и показал, как они с мамой посетили Кремль и отдыхали в местных заведениях. О цели своего визита в страну-агрессора актриса и ее сын сообщать не стали.

Такой поступок возмутил многих поклонников Сантуш. Как известно, в 2018 году актриса приезжала в Украину и выражала свою поддержку нашему народу. Вместе с журналистом Дмитрием Комаровым бразильская звезда побывала в Харькове, Днепре, Ужгороде, Черновцах, Одессе и Киеве. Во время визита Сантуш общалась со своими поклонниками и выражала особое восхищение столицей Украины. Однако за три года полномасштабной войны актриса никак не комментировала нападение РФ.

Актриса Луселия Сантуш. Фото: instagram.com/luceliasantosoficial

Напомним, ранее в России показали сериал с украинскими актерами на главном пропагандистском канале. А также мы писали, что Marvel возмутил украинцев сценой после титров в "Громовержцах*".