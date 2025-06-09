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Главная Кино Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

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Дата публикации 9 июня 2025 11:50
Джареда Лето обвиняют в домогательствах — подробности
Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Американского актера и певца Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах. Девять женщин заявили о непристойном поведении со стороны актера, некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними.

Об этом говорится в расследовании Air Mail.

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Джареда Лето обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним

53-летний актер оказался в центре громкого скандала после того, как девять женщин сделали заявление о домогательствах со стороны актера. По словам некоторых жертв, на момент преступления они были несовершеннолетними.

Первой о непристойном поведении Лето заявила диджей и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса Элли Тейлз. В соцсетях она призналась, что получила психологическую травму в 17 лет, когда звезда домогался к ней.

После этого о давлении со стороны Джареда заявила модель Лаура Ла Рю. По ее словам, она познакомилась с актером в 2008 году, когда ей было 16 лет. Он пригласил ее в свои студии, а во время одной из встреч появился перед девушкой обнаженным.

Джареда Лето звинувачують у домаганнях - фото
Актер Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Представитель Лето отреагировал на обвинения и заявил, что они являются ложными. По его словам, между звездой и моделью не было сексуальной связи, а Лаура сама хотела устроиться на работу к Лето.

Другая жертва также заявила о том, что на момент знакомства с актером, ей было 18 лет. Лето пригласил ее к себе домой а потом начал мастурбировать прямо у нее на глазах, пытался положить ее руки на свои гениталии и просил плюнуть на них.

Также одна из женщин сделала заявление о том, что Лето подошел к ней в кафе, когда ей было 16. Артист узнал о возрасте девушки, но все равно попросил номер телефона и неоднократно звонил ей ночью с непристойными вопросами.

Зато сам Джаред Лето не делал никаких публичных заявлений по обвинениям, а его представители продолжают отрицать все заявления жертв.

Напомним, звезда "Рабыни Изауры" оконфузилась своим визитом в Москву. А также мы писали, что украинский режиссер обвинила бывшего мужа в похищении дочери.

секс-скандал домогательства Джаред Лето зарубежные звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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