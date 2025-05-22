Катерина Чепура звинуватила Артура Переверзєва у викраденні доньки — фото

Катерина Чепура з донькою. Фото: facebook.com/kateryna.chepura

Українська режисерка та громадська діячка Катерина Чепура звинуватила ексчоловіка, ексрадника міністра оборони Артура Переверзєва, у викраденні дитини. Між колишнім подружжям виник конфлікт щодо опіки над дитиною.

Про зникнення доньки режисерка написала на своїй сторінці в Facebook.

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У соцмережі режисерка написала допис про те, що Переверзєв забрав їхню доньку Лею зі школи та перестав виходити на зв'язок.

За словами Катерини, її колишній чоловік забрав дівчинку проти її волі на очах в інших школярів та викладачів. Його спробували зупинити, однак він поводився агресивно.

"Він приїхав до школи, виманив Лею подарунком до вхідних дверей, відштовхнув чергову, схопив Лею на руки і під нелюдський вереск дитини запхав в машину. Двоє старшокласників намагались перешкодити, бо почули страшний крик дитячий. Артур відштовхнув одного хлопця, а інший чоловік у військовій формі вийшов з машини і відштовхнув дівчину, яка теж намагалась перешкодити. В машині крім нього було троє чоловіків", — написала Чепура.

Режисерка вже звернулася до правоохоронних органів та прикордонної служби, однак, за її словами, жодної інформації про можливе місцезнаходження дівчинки та її батька немає. Авто, на якому викрали дівчинку, знайшли біля будинку

Наразі Переверзєв є військовослужбовцем, тож режисерка також звернулася до представників Міноборони та Тероборони Києва із проханням посприяти пошукам.

Як стало відомо, між режисеркою та її колишнім чоловіком виник конфлікт щодо опіки над дівчинкою. Зокрема, ще у вересні 2024 року Переверзєв заявив у своєму Facebook про те, що ексдружина перешкоджає його спілкуванню із донькою та порушує рішення суду. Колишнє подружжя тривалий час намагається вирішити конфлікт у суді.

Артур Переверзєв з донькою Фото: facebook.com/apereverziev

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