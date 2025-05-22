Екатерина Чепура обвинила Артура Переверзева в похищении дочери — фото

Екатерина Чепура с дочерью. Фото: facebook.com/kateryna.chepura

Украинский режиссер и общественный деятель Екатерина Чепура обвинила экс-супруга, экс-советника министра обороны Артура Переверзева, в похищении ребенка. Между бывшими супругами возник конфликт относительно опеки над ребенком.

Об исчезновении дочери режиссер написала на своей странице в Facebook.

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В соцсети режиссер написала сообщение о том, что Переверзев забрал их дочь Лею из школы и перестал выходить на связь.

По словам Екатерины, ее бывший муж забрал девочку против ее воли на глазах у других школьников и преподавателей. Его попытались остановить, однако он вел себя агрессивно.

"Он приехал в школу, выманил Лею подарком к входной двери, оттолкнул дежурную, схватил Лею на руки и под нечеловеческий визг ребенка запихнул в машину. Двое старшеклассников пытались помешать, потому что услышали страшный детский крик. Артур оттолкнул одного парня, а другой мужчина в военной форме вышел из машины и оттолкнул девушку, которая тоже пыталась помешать. В машине кроме него было трое мужчин", — написала Чепура.

Режиссер уже обратилась в правоохранительные органы и пограничную службу, однако, по ее словам, никакой информации о возможном местонахождении девочки и ее отца нет. Авто, на котором похитили девочку, нашли возле дома.

Сейчас Переверзев является военнослужащим, поэтому режиссер также обратилась к представителям Минобороны и Теробороны Киева с просьбой посодействовать поискам.

Как стало известно, между режиссером и ее бывшим мужем возник конфликт относительно опеки над девочкой. В частности, еще в сентябре 2024 года Переверзев заявил в своем Facebook о том, что экс-супруга препятствует его общению с дочерью и нарушает решение суда. Бывшие супруги длительное время пытаются решить конфликт в суде.

Артур Переверзев с дочерью. Фото: facebook.com/apereverziev

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