Андрей Исаенко ответил, готов ли пойти на фронт - фото

Андрей Исаенко. Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Украинский актер Андрей Исаенко ответил, готов ли сейчас взять в руки оружие и стать на защиту страны, если ему придет повестка. Еще в начале полномасштабной войны звезда "Женского доктора" намеревался вступить в ВСУ.

В интервью Oboz.ua актер рассказал, изменились ли его планы.

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Еще в начале российского вторжения 38-летний актер наведывался в ТЦК и хотел попасть на службу. Однако, по словам артиста, ему отказали в армии.

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я сам пошел в ТЦК. Но там мне сказали, что учитывая мою волонтерскую деятельность, здесь мой коэффициент полезного действия выше, чем на фронте",- рассказал Исаенко.

Актер Андрей Исаенко. Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Сейчас актер продолжает волонтерскую деятельность, но уверяет, что в случае получения повестки готов пополнить ряды военных.

"Я еще активнее занимаюсь сборами, волонтерством, культурной деятельностью, потому что уверен: это сверхважно. Я не боялся тогда и не прячусь сейчас: если придется идти на фронт - я пойду",- заявил Исаенко.

Напомним, голливудский актер и известные режиссеры "засветились" на параде в Москве.

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