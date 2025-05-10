Андрій Ісаєнко відповів, чи готовий піти на фронт — фото

Андрій Ісаєнко. Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Український актор Андрій Ісаєнко відповів, чи готовий зараз взяти до рук зброю та стати на захист країни, якщо йому прийде повістка. Ще на початку повномасштабної війни зірка "Жіночого лікаря" мав наміри вступити у ЗСУ.

У інтерв'ю Oboz.ua актор розповів, чи змінилися його плани.

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Андрій Ісаєнко відповів, чи готовий служити у ЗСУ

Ще на початку російського вторгнення 38-річний актор навідувався у ТЦК та хотів потрапити на службу. Однак, за словами артиста, йому відмовили у війську.

"2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, я сам пішов до ТЦК. Але там мені сказали, що з огляду на мою волонтерську діяльність, тут мій коефіцієнт корисної дії вищий, ніж на фронті", — розповів Ісаєнко.

Актор Андрій Ісаєнко. Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Зараз актор продовжує волонтерську діяльність, але запевняє, що у разі отримання повістки готовий поповнити лави військових.

"Я ще активніше займаюся зборами, волонтерством, культурною діяльністю, бо впевнений: це надважливо. Я не боявся тоді і не ховаюся зараз: якщо доведеться йти на фронт — я піду", — заявив Ісаєнко.

Нагадаємо, голлівудський актор та відомі режисери "засвітилися" на параді у Москві.

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