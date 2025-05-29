57-летняя Донна Д'Эррико показала тело в купальнике — фото

Донна Д'Эррико. Фото: instagram.com/donnaderrico

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Донна Д'Эррико восхитила поклонников новой фотографией. Американская актриса показала, как выглядит в культовом красном купальнике.

Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Актриса в свои 57 лет выглядит просто великолепно и без стеснения демонстрирует на фото все прелести. На этот раз Донна показала, как выглядит в купальнике "спасателей Малибу" через 27 лет после съемок.

"Угадайте, кто нашел ее старый купальник...", — подписала фото актриса.

57-летняя Донна Д'Эррико. Фото: instagram.com/donnaderrico

В комментариях фаны наделали звезде комплиментов и отметили, что она почти не изменилась с тех пор.

"Вау! Будто тебе до сих пор 30".

"Невероятная фигура".

"Хочу знать секрет вашего роскошного вида".

Донна Д'Эррико в "Спасателях Малибу". Фото: instagram.com/donnaderrico

Кстати, в 2022 году Д'Эррико приняла решение быть не только актрисой. Звезда сериала ведет страницу на ресурсе для взрослых OnlyFans, где выставляет свои пикантные снимки за донаты.

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