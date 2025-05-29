Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Кіно Зірка "Рятувальників Малібу" приголомшила виглядом у купальнику

Зірка "Рятувальників Малібу" приголомшила виглядом у купальнику

Ua en ru
Дата публікації: 29 травня 2025 13:26
57-річна Донна Д'Ерріко показала тіло в купальнику — фото
Донна Д'Ерріко. Фото: instagram.com/donnaderrico

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Донна Д'Ерріко захопила шанувальників новою світлиною. Американська акторка показала, який вигляд має в культовому червоному купальнику.

Фото знаменитість опублікувала в Instagram.

Реклама
Читайте також:

57-річна Донна Д'Ерріко показала фігуру в купальнику

Акторка у свої 57 років має просто неперевершений вигляд та без сорому демонструє на фото усі принади. Цього разу Донна показала, який вигляд має у купальнику "рятувальників Малібу" через 27 років після знімань.

"Вгадайте, хто знайшов її старий купальник...", — підписала фото акторка.

Донна Д'Ерріко показалася у купальнику - фото
57-річна Донна Д'Ерріко. Фото: instagram.com/donnaderrico

У коментарях фани наробили зірці компліментів та зазначили, що вона майже не змінилася з того часу.

"Вау! Ніби тобі досі 30".

"Неймовірна фігура".

"Хочу знати секрет вашого розкішного вигляду".

Донна Д'Ерріко у Рятувальниках Малібу - фото
Донна Д'Ерріко у "Рятувальниках Малібу". Фото: instagram.com/donnaderrico

До речі, 2022 року Д'Ерріко прийняла рішення бути не лише акторкою. Зірка серіалу веде сторінку на ресурсі для дорослих OnlyFans, де виставляє свої пікантні знімки за донати.

Раніше ми писали, що Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський оголилися для анонсу нового серіалу. А також Бред Пітт повернувся до свої зачіски з 90-х.

серіал закордонні зірки акторка фігура "Рятувальники Малібу"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /