57-річна Донна Д'Ерріко показала тіло в купальнику — фото

Донна Д'Ерріко. Фото: instagram.com/donnaderrico

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Донна Д'Ерріко захопила шанувальників новою світлиною. Американська акторка показала, який вигляд має в культовому червоному купальнику.

Фото знаменитість опублікувала в Instagram.

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57-річна Донна Д'Ерріко показала фігуру в купальнику

Акторка у свої 57 років має просто неперевершений вигляд та без сорому демонструє на фото усі принади. Цього разу Донна показала, який вигляд має у купальнику "рятувальників Малібу" через 27 років після знімань.

"Вгадайте, хто знайшов її старий купальник...", — підписала фото акторка.

57-річна Донна Д'Ерріко. Фото: instagram.com/donnaderrico

У коментарях фани наробили зірці компліментів та зазначили, що вона майже не змінилася з того часу.

"Вау! Ніби тобі досі 30".

"Неймовірна фігура".

"Хочу знати секрет вашого розкішного вигляду".

Донна Д'Ерріко у "Рятувальниках Малібу". Фото: instagram.com/donnaderrico

До речі, 2022 року Д'Ерріко прийняла рішення бути не лише акторкою. Зірка серіалу веде сторінку на ресурсі для дорослих OnlyFans, де виставляє свої пікантні знімки за донати.

Раніше ми писали, що Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський оголилися для анонсу нового серіалу. А також Бред Пітт повернувся до свої зачіски з 90-х.