Милли Бобби Браун ошеломила фигурой в рекламе одежды — фото

Актриса Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Британская актриса Милли Бобби Браун ошеломила фанов новой фотосессией. Звезда сериала "Очень странные дела" снялась в кампейне для собственного бренда одежды florence by mills.

Кадрами актриса поделилась в Instagram.

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21-летняя знаменитость представила новую коллекцию спортивной одежды. В кадре Милли показалась на беговой дорожке и верхом на велотренажере.

Актриса продемонстрировала на себе стильный костюм в трендовом розовом цвете с короткими шортиками, который дополнила черным топом, белыми носками и неожиданной обувью — лодочками на каблуках.

Милли Бобби Браун прорекламировала свой бренд. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Во втором образе Милли ошеломила фанов своей подтянутой фигурой и стройной талией. Звезда показала, как ловко выполняет упражнения и крутит педали на тренажере в сером обтягивающем боди.

Милли Бобби Браун ошеломила фигурой. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

В комментариях поклонники оценили рекламную кампанию и засыпали Милли комплиментами.

"Ого! Что это за дива?".

"Милли, ты просто невероятная!".

"Она такая милая и красивая! Я уже хочу купить все в ее коллекции".

"Крошка, ты огонь".

Звезда "Очень странных дел" снялась в рекламе. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

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