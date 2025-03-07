Милли Бобби Браун ошеломила фигурой в рекламе одежды — фото

Звезда "Очень странных дел" снялась в соблазнительной рекламе
Британская актриса Милли Бобби Браун ошеломила фанов новой фотосессией. Звезда сериала "Очень странные дела" снялась в кампейне для собственного бренда одежды florence by mills.
Кадрами актриса поделилась в Instagram.
Милли Бобби Браун ошеломила фигурой
21-летняя знаменитость представила новую коллекцию спортивной одежды. В кадре Милли показалась на беговой дорожке и верхом на велотренажере.
Актриса продемонстрировала на себе стильный костюм в трендовом розовом цвете с короткими шортиками, который дополнила черным топом, белыми носками и неожиданной обувью — лодочками на каблуках.
Во втором образе Милли ошеломила фанов своей подтянутой фигурой и стройной талией. Звезда показала, как ловко выполняет упражнения и крутит педали на тренажере в сером обтягивающем боди.
В комментариях поклонники оценили рекламную кампанию и засыпали Милли комплиментами.
"Ого! Что это за дива?".
"Милли, ты просто невероятная!".
"Она такая милая и красивая! Я уже хочу купить все в ее коллекции".
"Крошка, ты огонь".
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