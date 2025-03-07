Міллі Боббі Браун приголомшила фігурою в рекламі одягу — фото

Акторка Міллі Боббі Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Британська акторка Міллі Боббі Браун приголомшила фанів новою фотосесією. Зірка серіалу "Дивні дива" знялася у кампейні для власного бренду одягу florence by mills.

Кадрами акторка поділилася в Instagram.

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21-річна знаменитість представила нову колекцію спортивного одягу. У кадрі Міллі показалася на біговій доріжці та верхи на велотренажері.

Акторка продемонструвала на собі стильний костюм у трендовому рожевому кольорі із короткими шортиками, який доповнила чорним топом, білими шкарпетками та неочікуваним взуттям — човниками на підборах.

Міллі Боббі Браун прорекламувала свій бренд. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

У другому образі Міллі приголомшила фанів своєю підтягнутою фігурою та стрункою талією. Зірка показала, як вправно виконує вправи та крутить педалі на тренажері у сірому обтислому боді.

Міллі Боббі Браун приголомшила фігурою. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

У коментарях шанувальники оцінили рекламну кампанію та засипали Міллі компліментами.

"Ого! Що це за діва?".

"Міллі, ти просто неймовірна!".

"Вона така мила та гарна! Я вже хочу купити все в її колекції".

"Крихітко, ти вогонь".

Зірка "Дивних див" знялася у рекламі. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

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