Міллі Боббі Браун приголомшила фігурою в рекламі одягу — фото

Зірка "Дивних див" знялася у спокусливій рекламі власного бренду
Британська акторка Міллі Боббі Браун приголомшила фанів новою фотосесією. Зірка серіалу "Дивні дива" знялася у кампейні для власного бренду одягу florence by mills.
Кадрами акторка поділилася в Instagram.
Міллі Боббі Браун приголомшила фігурою
21-річна знаменитість представила нову колекцію спортивного одягу. У кадрі Міллі показалася на біговій доріжці та верхи на велотренажері.
Акторка продемонструвала на собі стильний костюм у трендовому рожевому кольорі із короткими шортиками, який доповнила чорним топом, білими шкарпетками та неочікуваним взуттям — човниками на підборах.
У другому образі Міллі приголомшила фанів своєю підтягнутою фігурою та стрункою талією. Зірка показала, як вправно виконує вправи та крутить педалі на тренажері у сірому обтислому боді.
У коментарях шанувальники оцінили рекламну кампанію та засипали Міллі компліментами.
"Ого! Що це за діва?".
"Міллі, ти просто неймовірна!".
"Вона така мила та гарна! Я вже хочу купити все в її колекції".
"Крихітко, ти вогонь".
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