Здесь лучше не останавливаться: 4 сериала об опасных городках

Фрагменты из сериала "Касл-Рок". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

После просмотра некоторых сериалов обычные маленькие городки уже не кажутся такими безопасными. Именно к таким относится "Извне" — история, которая заставляет усомниться в реальности того, что происходит на экране. Если вам понравился этот сериал, стоит обратить внимание еще на несколько похожих проектов, где за тихими улицами и приветливыми жителями скрываются страшные секреты.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Извне"

Семья Меттьюсов отправляется в обычное путешествие, которое внезапно превращается в кошмар. После аварии они оказываются в странном городке, откуда никто не может выбраться. Дорога постоянно возвращает людей назад, а с наступлением темноты из леса выходят существа, от которых невозможно спрятаться без специальной защиты.

Новоприбывшие быстро понимают, что выживание здесь зависит от местных правил. Но главный вопрос остается без ответа: что это за место и почему оно не отпускает своих обитателей?

"Сосны"

Федеральный агент Итан Берк приезжает в небольшой городок Вейворд-Пайнс, чтобы найти двух пропавших коллег. Казалось бы, обычное служебное задание, но очень скоро он понимает, что здесь все не так, как кажется. Местные ведут себя странно, ответов на простые вопросы никто не дает, а попытки покинуть город ни к чему не приводят. Чем глубже Берк погружается в расследование, тем больше жутких деталей открывается перед ним.

"Касл-Рок"

События разворачиваются в городке, хорошо знакомом поклонникам творчества Стивена Кинга. После смерти начальника тюрьмы Шоушенк сотрудники находят в заброшенной части здания загадочного парня, который годами находился в полной изоляции.

Он почти не говорит и называет лишь одно имя — адвоката Генри Дивера. Мужчина возвращается в родной город, который давно пытался забыть, но вскоре становится ясно, что прошлое не собирается его отпускать.

"Хемлок-Гроув"

Спокойствие маленького городка нарушает жестокое убийство молодой девушки. Полиция пытается найти преступника, но среди местных быстро распространяются слухи о сверхъестественных силах и оборотнях. Постепенно расследование раскрывает темную сторону Хемлок-Гроув. За фасадом обычной провинциальной жизни скрываются давние секреты, странные семьи и истории, о которых много лет никто не решался говорить.

Все эти сериалы объединяет одно: они показывают, что самая большая опасность часто таится не в крупных мегаполисах, а в маленьких городках, где все знают друг друга и в то же время скрывают гораздо больше, чем готовы рассказать.

Ранее мы делились интересной подборкой фильмов и сериалов в стиле "Смертельные машины". Поклонники постапокалипсиса будут в восторге от этих историй.

Также Новини.LIVE сообщали, какие сериалы в жанре фантастики по примеру "Игры престолов" можно еще посмотреть. Есть и другие версии этой истории.