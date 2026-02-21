Видео
Главная Кино Все о цифровом мире — 4 интересных сериала об IT-технологиях

Все о цифровом мире — 4 интересных сериала об IT-технологиях

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 21:28
4 лучших сериала про IT и разработчиков — полезно посмотреть каждому
Фрагмент из сериала "Мистер Робот". Кадр из видео

Сегодня код является новым языком власти. Тем, что скрывается в приложениях и алгоритмах. Так что настоящую работу программистов можно увидеть лишь в сериалах, о которых мы поговорим ниже.

Новини.LIVE собрали сериалы, которые показывают мир технологий совсем с другой стороны.

Читайте также:

Сериалы с высоким рейтингом об IT-технологиях

"Мистер Робот"

Эллиот Олдерсон работает системным администратором. У него социальная тревожность, депрессия, зависимость и острое ощущение, что мир построен на лжи. Его вербуют в подпольную группу, которая хочет обнулить финансовую систему. Но самое страшное здесь не кибератаки. Этот сериал болезненно точен в том, как показывает психику человека, живущего в цифровую эпоху.

"Разработчики"

Здесь все начинается с исчезновения. Лили работает в компании, занимающейся квантовыми вычислениями. Ее парень внезапно погибает после первого рабочего дня в секретном отделе. Версия компании — самоубийство. Но Лили в нее не верит. Это не экшн. Это медленное погружение в мысль: а что, если будущее уже просчитано? Если каждое наше решение — лишь математический результат?

"Остановись и гори"

1980-е годы. Время, когда компьютер еще не стоял в каждом доме. Джо Макмиллан — харизматичный, амбициозный и опасный в своей уверенности. Он собирает команду инженеров, чтобы создать собственный ПК и изменить правила игры. Но это история не только о железе и бизнес-планах. Это про эго. О конфликтах. О том, как идеи рождаются в ссорах и как дружба рушится из-за амбиций.

"Черное зеркало"

Антология, где каждая серия — отдельный удар по наивности. Социальные рейтинги, искусственный интеллект, имитирующий возлюбленных, импланты памяти. Здесь нет абстрактного "когда-то". "Черное зеркало" не морализирует. Оно просто задает вопрос: что мы готовы отдать за удобство и не становимся ли мы приложением к собственным устройствам? После некоторых эпизодов становится не по себе, потому что они слишком похожи на реальность.

Ранее мы писали о том, какие сериалы о гениальных аферистах можно посмотреть. Их истории стали легендами.

Также мы делились подборкой шедевральных фильмов, которым было уделено мало внимания. Заслуживают вашего времени.

кино сериал технологии IT подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
