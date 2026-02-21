Відео
Світ за лаштунками коду — 4 неймовірні серіали про IT-технології

Світ за лаштунками коду — 4 неймовірні серіали про IT-технології

Дата публікації: 21 лютого 2026 21:28
4 найкращі серіали про IT та розробників — цікаво буде кожному
Фрагмент з серіалу "Містер Робот". Кадр з відео

Сьогодні код — це нова мова влади. Не та, що звучить із трибун, а та, що ховається у додатках та алгоритмах. Справжню роботу програмістів можна побачити в серіалах, про які ми поговоримо нижче.

Новини.LIVE зібрали серіали, які показують світ технологій геть з іншого боку.

Читайте також:

Серіали з високим рейтингом про IT-технології

"Містер Робот"

Елліот Олдерсон працює системним адміністратором. У нього соціальна тривожність, депресія, залежність і гостре відчуття, що світ побудований на брехні. Його вербують у підпільну групу, яка хоче обнулити фінансову систему. Але найстрашніше тут не кібератаки. Цей серіал болісно точний у тому, як показує психіку людини, що живе в цифрову епоху.

"Розробники"

Тут усе починається зі зникнення. Лілі працює в компанії, що займається квантовими обчисленнями. Її хлопець раптово гине після першого робочого дня в секретному відділі. Версія компанії — самогубство. Але Лілі в неї не вірить. Це не екшн. Це повільне занурення в думку: а що, якщо майбутнє вже прораховане? Якщо кожне наше рішення — лише математичний результат?

"Зупинись і гори"

1980-ті роки. Час, коли комп’ютер ще не стояв у кожному домі. Джо Макміллан — харизматичний, амбітний і небезпечний у своїй впевненості. Він збирає команду інженерів, щоб створити власний ПК і змінити правила гри. Але це історія не лише про залізо та бізнес-плани. Це про его. Про конфлікти. Про те, як ідеї народжуються в сварках і як дружба руйнується через амбіції.

"Чорне дзеркало"

Антологія, де кожна серія — окремий удар по наївності. Соціальні рейтинги, штучний інтелект, що імітує коханих, імпланти пам’яті. Тут немає абстрактного "колись". "Чорне дзеркало" не моралізує. Воно просто ставить запитання: що ми готові віддати за зручність і чи не стаємо ми додатком до власних пристроїв? Після деяких епізодів стає не по собі, бо вони занадто схожі на реальність.

Раніше ми писали про те, які серіали про геніальних аферистів можна подивитись. Їх історії стали легендами.

Також ми ділились добіркою шедевральних фільмів, яким було приділено мало уваги. Заслуговують вашого часу.

фільм серіал технології IT добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
