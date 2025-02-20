Хэнкок 2 - Уилл Смит намекнул на продолжение боевика с участием Зендаи

Кадр из фильма "Хэнкок". Фото: Rotten Tomatoes

Американский актер Уилл Смит заинтриговал поклонников словами о продолжении супергеройского боевика "Хэнкок". Спустя 17 лет после премьеры первого фильма команда задумывается над второй частью.

Об этом актер заявил во время прямой трансляции xQc на Twitch, пишет Deadline.

Читайте также:

Зендаи предложили роль в "Хэнкоке 2"

Смит исполнил главную роль в ленте 2008 года и сейчас заявляет, что не против сняться в продолжении. Более того, создатели экшна уже имеют несколько идей для воплощения этого замысла.

Кроме того, Смит открыл небольшой секрет и признался, что одну из ролей в сиквеле уже предложили звезде "Человека-паука" и "Дюны" Зендеи.

"Есть очень крутая идея "Хэнкок 2". Мы еще даже не говорили об этом. Я дам вам один маленький кусочек. Зендая получила предложение на роль в "Хэнкок 2", — сказал Смит.

Зендея. Фото: instagram.com/zendaya

Ранее стало известно, когда премьера второго сезона "Последних из нас". А также мы писали, что на Netflix вышел политический триллер с Робертом Де Ниро.