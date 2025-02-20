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Уилл Смит намекнул на новую часть "Хэнкока" с Зендаей

20 февраля 2025 16:21
Мария Коваленко - Редактор
Хэнкок 2 - Уилл Смит намекнул на продолжение боевика с участием Зендаи
Кадр из фильма "Хэнкок". Фото: Rotten Tomatoes
Мария Коваленко - Редактор

Американский актер Уилл Смит заинтриговал поклонников словами о продолжении супергеройского боевика "Хэнкок". Спустя 17 лет после премьеры первого фильма команда задумывается над второй частью.

Об этом актер заявил во время прямой трансляции xQc на Twitch, пишет Deadline.

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Смит исполнил главную роль в ленте 2008 года и сейчас заявляет, что не против сняться в продолжении. Более того, создатели экшна уже имеют несколько идей для воплощения этого замысла.

Кроме того, Смит открыл небольшой секрет и признался, что одну из ролей в сиквеле уже предложили звезде "Человека-паука" и "Дюны" Зендеи.

"Есть очень крутая идея "Хэнкок 2". Мы еще даже не говорили об этом. Я дам вам один маленький кусочек. Зендая получила предложение на роль в "Хэнкок 2", — сказал Смит.

Акторка Зендея - фото
Зендея. Фото: instagram.com/zendaya

Ранее стало известно, когда премьера второго сезона "Последних из нас". А также мы писали, что на Netflix вышел политический триллер с Робертом Де Ниро.

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