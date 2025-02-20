Хенкок 2 — Вілл Сміт натякнув на продовження бойовика за участі Зендаї

Кадр з фільму "Хенкок". Фото: Rotten Tomatoes

Американський актор Вілл Сміт заінтригував шанувальників словами про продовження супергеройського бойовика "Хенкок". Через 17 років після прем'єри першого фільму команда замислюється над другою частиною.

Про це актор заявив під час прямої трансляції xQc на Twitch, пише Deadline.

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Сміт виконав головну роль у стрічці 2008 року і зараз заявляє, що не проти знятися у продовженні. Ба більше, творці екшну вже мають декілька ідей для втілення цього задуму.

Окрім того, Сміт відкрив невеличкий секрет та зізнався, що одну з ролей у сиквелі вже запропонували зірці "Людини-павука" та "Дюни" Зендеї.

"Є дуже крута ідея "Хенкок 2". Ми ще навіть не говорили про це. Я дам вам один маленький шматочок. Зендая отримала пропозицію на роль у "Хенкок 2", — сказав Сміт.

Зендея. Фото: instagram.com/zendaya

Раніше стало відомо, коли прем'єра другого сезону "Останніх з нас". А також ми писали, що на Netflix вийшов політичний триллер з Робертом Де Ніро.