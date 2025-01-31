Александр Фразе-Фразенко сбежал за границу — в сети разгорелся скандал

Александр Фразе-Фразенко. Фото: instagram.com/frazefrazenko

Украинский кинорежиссер и продюсер Александр Фразе-Фразенко оказался в центре громкого скандала. Во время полномасштабной войны он сбежал за границу и пожаловался на Украину.

О выезде мужчины за границу написала программный директор Львовского книжного форума и переводчица София Челяк в Facebook.

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Как стало известно, сейчас продюсер вместе со своей семьей находится в США. За рубежом Фразенко продолжил свою деятельность и даже издал книгу, которая очень возмутила украинцев.

В своем новом произведении автор пожаловался на жизнь в Украине и заявил о "посягательстве на свободу слова", которое считает, одной из основных причин побега.

Книга получила противоречивое название "FAQ Ukraine" (Распространенные вопросы об Украине), что созвучно с "F*ck Ukraine". Кроме того, София Челяк обратила внимание не только на название, но и на аннотацию книги.

"Знаете что, рядом со словом Украина, для обозначения государства, все пишут полную расшифровку аббревиатуры FAQ, ну потому что как-то не к лицу. И здесь этот прекрасный господин в аннотации подает такую формулировку (извиняюсь за технический перевод): "Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать свое право на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, которая находится под угрозой исчезновения, в мировом масштабе", — поделилась переводчица.

Аннотация книги "FAQ Ukraine". Фото: скриншот

Александр Фразе-Фразенко известен как соучредитель кинокомпании OFF Laboratory. Кинорежиссер работал над созданием документальных фильмов о поэтах-модернистах "Чубай", "Аквариум в море" и "Дом в семи ветрах". Кроме того, Фразенко работает как музыкант и выдал уже около 50 альбомов.

Напомним, стало известно, куда исчез известный кинопродюсер Влад Ряшин, который продюсировал "Сорочинскую ярмарку" и "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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