Александр Фразе-Фразенко сбежал за границу — в сети разгорелся скандал

Известный кинопродюсер сбежал за границу и пожаловался на Украину
Украинский кинорежиссер и продюсер Александр Фразе-Фразенко оказался в центре громкого скандала. Во время полномасштабной войны он сбежал за границу и пожаловался на Украину.
О выезде мужчины за границу написала программный директор Львовского книжного форума и переводчица София Челяк в Facebook.
Александр Фразе-Фразенко сбежал из Украины в США
Как стало известно, сейчас продюсер вместе со своей семьей находится в США. За рубежом Фразенко продолжил свою деятельность и даже издал книгу, которая очень возмутила украинцев.
В своем новом произведении автор пожаловался на жизнь в Украине и заявил о "посягательстве на свободу слова", которое считает, одной из основных причин побега.
Книга получила противоречивое название "FAQ Ukraine" (Распространенные вопросы об Украине), что созвучно с "F*ck Ukraine". Кроме того, София Челяк обратила внимание не только на название, но и на аннотацию книги.
"Знаете что, рядом со словом Украина, для обозначения государства, все пишут полную расшифровку аббревиатуры FAQ, ну потому что как-то не к лицу. И здесь этот прекрасный господин в аннотации подает такую формулировку (извиняюсь за технический перевод): "Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать свое право на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, которая находится под угрозой исчезновения, в мировом масштабе", — поделилась переводчица.
Александр Фразе-Фразенко известен как соучредитель кинокомпании OFF Laboratory. Кинорежиссер работал над созданием документальных фильмов о поэтах-модернистах "Чубай", "Аквариум в море" и "Дом в семи ветрах". Кроме того, Фразенко работает как музыкант и выдал уже около 50 альбомов.
Напомним, стало известно, куда исчез известный кинопродюсер Влад Ряшин, который продюсировал "Сорочинскую ярмарку" и "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Также мы писали, что Ирина Островская высказалась о секс-скандале в университете Карпенко-Карого.
Читайте Новини.LIVE!