Куди зник скандальний продюсер Влад Ряшин та як він заробляє на українцях — подробиці

Влад Ряшин. Фото: росЗМІ

Український продюсер Владислав Ряшин підкорив багатьох українців своїми фільмами, серіалами та шоу на телебаченні. Власник великої кіноімперії створював чи не найбільшу кількість контенту не лише для українських, а й для російських споживачів. Однак із початком вторгнення РФ підтримати своїх глядачів Ряшин не наважився.

Стало відомо з розслідування "24 каналу", куди зник скандальний продюсер та як він продовжує заробляти і в Україні, і в РФ.

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Що відомо про Влада Ряшина

Популярність майбутньому продюсеру з Запоріжжя принесло шоу "Мелорама" на телеканалі "Інтер". А вже за короткий час Ряшин очолив канал, ставши головою правління.

Влад Ряшин у програмі "Мелорама". Фото: скриншот

Згодом Ряшин став продюсувати великі проєкти, як, наприклад, усім відомі мюзикли — "Вечора на хуторі близ Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та інші. Після успіху продюсер вирішив створити власну компанію — Star Media.

Однак вже тоді Ряшин почав орієнтуватися на російський ринок, а згодом взагалі переїхав до Москви і почав просувати кремлівські наративи у своїх проєктах. При цьому це не заважало продюсеру створювати серіали та фільми для України.

Початок російського вторгнення та анексія Криму 2014 року не зупинили медійника. Він продовжував "сидіти на двох стільцях" та заробляти як на українцях, так і на росіянах.

Владислав Ряшин. Фото: росЗМІ

Де зараз Владислав Ряшин

Однак із початком повномасштабної війни Ряшин обрав мовчання. Продюсер-пристосуванець формально залишив свою компанію Star Media та зник з поля зору.

Як стало відомо журналістам, наразі Ряшин разом із дружиною-росіянкою мешкає на Кіпрі та навіть встиг отримати там громадянство.

За документами тепер Ряшин не має жодного відношення до компанії Star Media, однак не виключено, що фактично продюсер продовжує отримувати прибутки з країни-агресорки.

Окрім того, стало відомо, що Ряшин продовжує заробляти на українцях, завдяки дистриб'юторській компанії Primefilms LLC, яка включає близько 150 YouTube-каналів з серіалами та фільмами, в тому числі україномовними.

Документи про створення компанії. Фото: 24 канал

Згідно з документами, компанія була заснована у березні 2022 року російськими режисерами Євгеном Нікішовим та Валерієм Федоровичем, які раніше працювали на телеканалі "ТНТ". Ба більше, серед засновників також компанія Prime Angel Media LTD, яку 2017 року створив сам Ряшин.

У документах уродженець Запоріжжя відхрестився від свого українського походження та зазначив, що він "кіпріот".

Натомість гроші від українців продюсер отримує залюбки. Серед YouTube-каналів є "Мелодрами українською мовою", які транслюють дубльовані фільми та серіали для україномовної аудиторії. Таким чином за перегляди та рекламу на цій платформі Ряшин отримує монетизацію та прибуток.

YouTube-канал Ряшина. Фото: скриншот

Нагадаємо, українську комедію "Коли ти вийдеш заміж?" покажуть на престижному кінофестивалі у Берліні. Також ми писали, що серіал "Білий лотос" потрапив у скандал через присутність росіянина.